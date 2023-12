Foto: LU Komunikācijas Departaments

LU Sporta centra direktors: Sports rada milzīgu pievienoto vērtību visai sabiedrībai Ieteikt







Lai sarunātos par sporta nozīmīgumu sabiedrības attīstībā un to, kāda loma tajā ir augstskolai, svētdien, 17. decembrī, plkst. 21.00 TV24 ēterā raidījumā “Alma Mater” tiksies Latvijas Universitātes (LU) Sporta centra direktors Uģis Bisenieks, LU lektors un Latvijas Basketbola savienības (LBS) speciālists sporta medicīnas un pētniecības attīstībā Ivars Ikstens un Latvijas Florbola savienības (LFS) valdes priekšsēdētājs Ilvis Pētersons, tā portālu LA.LV informēja LU Komunikācijas departaments.

“Cilvēkam, no skolas sola nonākot universitātē, nav īstais brīdis pārtraukt nodarboties ar sportu, lai vai kādā līmenī viņš to līdz tam darījis. Objektīvi 18–19 gadu vecumā jaunietis to vēl skaidri neapzinās. Sporta jomā augstskola pilda ļoti būtisku uzdevumu, – mums jaunietim ir jādod iespēju loģiski un secīgi turpināt pašattīstīties arī fiziskās kultūras jomā. Ar sportu cilvēks ne tikai sevi uztur fiziskā formā, tas attīsta raksturu, mērķtiecību un paškontroli. Lai arī lielais vairums cilvēku nekļūst par profesionāliem sportistiem, šīs papildu iegūtās īpašības ir milzīga pievienotā vērtība sabiedrības attīstībai,” skaidro Uģis Bisenieks.

Šī gada septembrī LU izsludināja iepirkumu Sporta mājas projektēšanai un būvniecībai. Sporta māja plānota kā ceturtā māja LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, papildinot tur jau esošās Dabas un Zinātņu mājas, kā arī būvniecības stadijā esošo Rakstu māju. Sporta māju paredzēts atklāt 2026. gada nogalē. “Šī ēka nodrošinās sportam nepieciešamo infrastruktūru ne tikai augstskolas studentiem, tā papildinās LU budžetu, sniedzot plašas iespējas arī ikvienam citam sporta interesentam,” papildina U. Bisenieks.

“Rīgā, salīdzinājumā ar Latvijas novadiem un citām pilsētām, situācija ar sporta ēkām pašlaik ir vissliktākā. Piemēram, uz vairāk nekā pusmiljonu pilsētas iedzīvotāju, ir tikai viena daudzmaz piemērota sporta zāle, kur aizvadīt florbola spēles pieaugušo līmenī. Pēc būtības šādām zālēm vajadzētu būt katrā mikrorajonā, un tās uzreiz būtu pilnas. Tāpēc LU Sporta māja ir ļoti nepieciešams sporta infrastruktūras objekts, un tā būs labs papildinājums augstu vērtējamās duālās karjeras iespējām LU un sporta stipendijai studentiem, kas uzrāda augstus sasniegumus savā sporta veidā,” saka Ilvis Pētersons.

Raidījuma otrajā daļā U.Biseniekam un sarunas vadītājam Mārim Zanderam pievienosies LU lektors un fizioterapeits Ivars Ikstens. “Jāapzinās, ka Latvijā ar pietiekamām fiziskajām aktivitātēm nodarbojas tikai 3–6 % iedzīvotāju. Savukārt tikai 0,1 % no šiem cilvēkiem nokļūst profesionālajā sportā. Tādēļ sporta zinātnei prioritārais uzdevums Latvijā pašlaik ir strādāt izglītojot šo atlikušo fiziski aktīvo sabiedrības daļu un pēc iespējas motivējot to sabiedrības daļu, kas sportam nepievēršas vispār. Universitāte ir vide, kurā, sevišķi sportā, sinerģijā satiekas akadēmiķi un praktiķi, kopīgi radot Latvijas sporta zinātnei unikālas vērtības. Tam, protams, ir nepieciešama atbilstoša infrastruktūra, un zinātnes attīstību jābalsta sadarbībā ar Eiropas un pasaules vadošajām universitātēm,” viņš iezīmē.

Raidījums “Alma Mater” tapis sadarbībā ar LU. Tā mērķis ir skatīt augstākajā izglītībā aktuālos tematus – augstskolu reformu, strukturālos izaicinājumus, identificēt “klupšanas akmeņus” un kopīgiem spēkiem meklēt atbildes uz dažādiem ar augstāko izglītību un Universitāti saistītiem jautājumiem. Līdzšinējos raidījumos iztirzāti jautājumi par LU rektora vēlēšanu procesu un ieguvumiem no LU strukturālās konsolidācijas, kā arī temati par ilgtspējīgu, videi draudzīgu augstskolas attīstību.

Raidījums TV24 ēterā skatāms katru otro svētdienu plkst. 21.00 ar atkārtojumu trešdienās plkst. 15.00 un ceturtdienās plkst. 11.00. Raidījuma līdzšinējie ieraksti skatāmi XTV.lv arhīvā.

Par Latvijas Universitāti

Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē. Pašlaik Torņakalnā tiek attīstīts LU Akadēmiskais centrs, kas kļūs par vienu no Ziemeļeiropā modernākajiem studentu un pētniecības centriem. Šobrīd tur atrodas Dabas māja un Zinātņu māja, drīzumā durvis vērs Rakstu māja.