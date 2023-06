FOTO: S. Boztas/The Observer

Lūdzu, bez seksa pludmalē! Nīderlandē nūdistu pludmaļu cienītājiem lūgts savaldīties







Nīderlandes pilsētas – Vēres – pašvaldība pēc sūdzību viļņa no dusmīgiem dabas apmeklētājiem izlikusi brīdinājuma zīmes, lai atturētu nūdistu pludmales apmeklētājus no seksa pludmalē un kāpās, vēsta “The Guardian“.

Ceturtdien Vēres pašvaldība brīdināja, ka publisks sekss ir aizliegts un tiks pastiprināta uzraudzība, lai cīnītos pret seksuālām darbībām kāpās, dabas rezervātā un pludmalē.

“Kāpas ir ļoti svarīgas vietējai sabiedrībai, un tās ir jāaizsargā no nevēlamas uzvedības, kas kaitē dabiskajai videi un var traucēt citiem atpūtniekiem,” “Observer” paziņojumā sacīja Vēras mērs Frederiks Šovenārs. “Šis ir svarīgs solis sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai.”

No varas iestādēm vairs nebūs nekādu brīdinājumu, bet tūlītēja “mutiska” izpilde un astoņi jauni informācijas dēļi.

SGP — konservatīva, kalvinistu partija, kas nesen ieguva lielāko daļu pašvaldību vēlēšanās — atbalstīja kampaņu. “Mēs ļoti novērtējam to, ka mūsu mērs veic izpildes pasākumus: šīs pārmērības ir jāapkaro,” izdevumam “Observer” sacīja partijas pārstāvis Perijs de Visers. “Ir regulāras sūdzības pašvaldībai un vietējām organizācijām, tāpēc mēs atzinīgi vērtējam stingru domes rīcību.”

Arī natūristu organizācijas uzskata, ka ir svarīgi atstatīt sauļošanos kailam no seksuālām aktivitātēm.

“NFN Open en Bloot” atpūtas asociācijas pārstāve sacīja: “Sekss brīvā dabā nav atpūta nūdistiem, un cilvēkiem, kas ierodas sauļoties, tas šķiet tikpat traucējoši kā citiem. Atpūta kailam … sniedz patiesu brīvības sajūtu, un ir ļoti veselīgi redzēt īstus, kailus ķermeņus, kas nav fotošopēti.”

“Aloha Beach” restorāna īpašnieks Marko Vīherts norāda: “Esmu šeit pludmalē 14 gadus, un man ar to nekad nav bijis problēmu.” Turklāt citi nosoda lielāku piesardzību attiecībā uz seksu. “Nīderlandē un citās valstīs ir kļuvusi zināma tendence, ka konservatīvās kustības dēļ cilvēkiem, kuri ir mazāk apmierināti ar seksualitāti un kailumu, ir skaļāka balss,” sacīja Jurijs Ohlrihs, seksologs un “Rutgers” vecākais konsultants.