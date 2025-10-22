“Kāpēc tās kļuvušas tik maziņas?” Sieviete neizpratnē par produktu, ko iegādājusies veikalā – uzņēmums skaidro situāciju 0
TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāda skatītāja uzdeva jautājumu, kas, iespējams, nodarbina arī citu cilvēku prātus – kāpēc pēdējā laikā veikalos nopērkamās “Lielās brokastu olas” kļuvušas tik maziņas?
Uz skatītājas jautājumu raidījumā “Uz līnijas” AS “Balticovo” valdes loceklis, komunikācijas un attīstības direktors Toms Auškāps atbildēja visai konkrēti, skaidrojot, kāpēc tā var šķist.
“Šo ir interesanti dzirdēt, jo “Lielās brokastu olas” ir īpašs iepakojums, kurā ir tikai L izmēra olas — tas ir konkrēts izmērs, no 62 līdz 72 gramiem. L izmēru olu vidējais svars nedrīkst būt mazāks par 68 gramiem. Ja šāds gadījums ir, ka kāda ola ir mazāka, tad tur noteikti jābūt vidējam svaram. Olām jābūt L izmēra, kas ir virs 62 gramiem. Ja ir kādas sūdzības, vajag svērt, fotogrāfēt, sūdzēties,” skaidroja Auškāps.
TV24 raidījuma vadītājs Jānis Labucs piebilda, ka nereti ir novērojis situāciju veikalos, kurā cilvēki no vairākām olu kastītēm mēdz sakomplektēt sev tīkamāko, tajā saliekot vairākas olas, no citām kastītēm.
Auškāps norāda, ka arī viņš nereti mēdz novērot šādas situācijas, taču uzskata, ka tā ir tīrākā citu pircēju krāpšana jeb negodprātīga prakse: “Jā, es arī esmu manījis šādu interesantu krāpniecību. Šī ir metode, kas nav godīgākā pret citiem, tā mēs apzogam citus pircējus. Tā ir vienkārši negodprātīga rīcība. Es ceru, ka mūsdienu sabiedrība jau ir izaugusi no šī.”