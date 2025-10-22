Viktorija un Deivids Bekhemi dažādos laikos

Skumja patiesība: Viktorija Bekhema beidzot atklājusi īsto iemeslu, kāpēc viņa nekad publiski nesmaida

20:43, 22. oktobris 2025
Bijusī dziedātāja un modes dizainere Viktorijas Bekhema reti redzama smaidām publiskos pasākumos, un daudzi jau gadiem ilgi prātojuši — kāpēc tā? Tagad 51 gadu vecā dizainere beidzot atklājusi patieso iemeslu, kāpēc viņa nekad nesmaida, raksta izdevums “Daily Mail” .

Jaunajā “Netflix” dokumentālajā seriālā Viktorija atklāj, ka viens no iemesliem,  ir saistīts ar viņas vīru Deividu.

Proti, kad pāris kopā pozē fotogrāfiem, Deivids gandrīz vienmēr stāv viņai kreisajā pusē, un, kā uzskata pati dizainere, no šī leņķa viņas smaids neizskatoties pārāk labi.
Viktorija Bekhema salīdzina sevi ar karalieni Elizabeti II

“Ziniet, kas ir ironiski? Visus šos gadus esmu izskatījusies nelaimīga tikai tāpēc, ka šis puisis vienmēr stāvēja man pa kreisi,” smejot, sacīja Viktorija.

“Es smaidu sevī — tikai neviens to neredz. Lūk, kāpēc es vienmēr izskatos tik drūma,” piebildusi Viktorija.

Taču tas nav vienīgais iemesls.

Tajā pašā dokumentālajā filmā Viktorija atzīst, ka viņas pašapziņu smagi iedragājuši notikumi pēc grupas “Spice Girls” izjukšanas 2000. gadā.

Viņa mēģināja uzsākt solo karjeru, taču tā nesniedza gaidītos panākumus un skatītāju atbalstu.

“Es melotu, ja teiktu, ka esmu labākā dziedātāja vai dejotāja, bet cilvēki ir ļoti nežēlīgi! Ja tu nemitīgi dzirdi kritiku un tev nepārtraukti liek justies tā, it kā tu nebūtu pietiekami laba, tas patiešām ļoti sāp. Es kļuvu ļoti kautrīga,” atzīst Viktorija.

Arī Deivids apstiprina, ka pamanījis pārmaiņas sievas uzvedībā.

Viņš atceras, ka, kad viņi iepazinās, Viktorija bijusi “smaidīga, dzīvespriecīga un pārliecināta par sevi”,  taču laika gaitā tas pamazām izzudis.

“Cilvēki domā, ka esmu īgna sieviete, kura nekad nesmaida — un viņiem ir taisnība!” Viktorija piebilst, atzīstot, ka pastāvīgā sabiedrības kritika smagi ietekmējusi viņas pašvērtējumu.

Tāpēc viņa vienmēr iekšēji sastingst, redzot savā virzienā vērstu foto objektīvu.

“Tiklīdz ieraugu kameru, es  pārvēršos,” viņa skaidro.

“Es uzceļu sienu, uzvelku bruņas, un tad parādās tā “nožēlojamā govs”,  kas neprot smaidīt. Es to labi apzinos, un man tas nepatīk. Es gribētu būt cilvēks, kurš ar smaidu iznāk no restorāna, bet es vienkārši nespēju to izdarīt,” atklāta ir Viktorija.

