Skumja patiesība: Viktorija Bekhema beidzot atklājusi īsto iemeslu, kāpēc viņa nekad publiski nesmaida 0
Bijusī dziedātāja un modes dizainere Viktorijas Bekhema reti redzama smaidām publiskos pasākumos, un daudzi jau gadiem ilgi prātojuši — kāpēc tā? Tagad 51 gadu vecā dizainere beidzot atklājusi patieso iemeslu, kāpēc viņa nekad nesmaida, raksta izdevums “Daily Mail” .
Jaunajā “Netflix” dokumentālajā seriālā Viktorija atklāj, ka viens no iemesliem, ir saistīts ar viņas vīru Deividu.
“Ziniet, kas ir ironiski? Visus šos gadus esmu izskatījusies nelaimīga tikai tāpēc, ka šis puisis vienmēr stāvēja man pa kreisi,” smejot, sacīja Viktorija.
Taču tas nav vienīgais iemesls.
Tajā pašā dokumentālajā filmā Viktorija atzīst, ka viņas pašapziņu smagi iedragājuši notikumi pēc grupas “Spice Girls” izjukšanas 2000. gadā.
“Es melotu, ja teiktu, ka esmu labākā dziedātāja vai dejotāja, bet cilvēki ir ļoti nežēlīgi! Ja tu nemitīgi dzirdi kritiku un tev nepārtraukti liek justies tā, it kā tu nebūtu pietiekami laba, tas patiešām ļoti sāp. Es kļuvu ļoti kautrīga,” atzīst Viktorija.
Arī Deivids apstiprina, ka pamanījis pārmaiņas sievas uzvedībā.
“Cilvēki domā, ka esmu īgna sieviete, kura nekad nesmaida — un viņiem ir taisnība!” Viktorija piebilst, atzīstot, ka pastāvīgā sabiedrības kritika smagi ietekmējusi viņas pašvērtējumu.
Tāpēc viņa vienmēr iekšēji sastingst, redzot savā virzienā vērstu foto objektīvu.
“Es uzceļu sienu, uzvelku bruņas, un tad parādās tā “nožēlojamā govs”, kas neprot smaidīt. Es to labi apzinos, un man tas nepatīk. Es gribētu būt cilvēks, kurš ar smaidu iznāk no restorāna, bet es vienkārši nespēju to izdarīt,” atklāta ir Viktorija.