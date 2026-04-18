"Lukašenko ir piesaistīts Putinam…" Vai Baltkrievija varētu pievienoties karam Krievijas pusē? Eksperts nosauc reālāko scenāriju
Kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā, Krievija vairākkārt centusies panākt, lai Baltkrievija tieši iesaistītos karā pret Ukrainu. Līdz šim Minska no šāda soļa atturējusies, taču jautājums par iespējamu scenāriju joprojām paliek aktuāls.
Intervijā medijam UNIAN militārais eksperts, Krievijas un Ukrainas kara veterāns un bijušais bataljona “Aidar” rotas komandieris Jevgeņijs Dikijs skaidro, ka Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko līdz šim cenšas izvairīties no tiešas iesaistes karā, taču vienlaikus viņa iespējas rīkoties patstāvīgi ir ierobežotas.
“Lukašenko izmisīgi cenšas nepieļaut, ka viņu ievilktu kā pilnvērtīgu agresijas dalībnieku. Bet tajā pašā laikā viņš nevar atļauties tieši atteikt Krievijai. Viņš nevar atļauties pateikt Putinam nē. Viņš ir piesaistīts Krievijai vairāk nekā pilnībā. Baltkrievijas teritorijā atrodas Krievijas armija,” sacīja Dikijs.
Eksperts norāda, ka pēdējie Ukrainas brīdinājumi Baltkrievijai var liecināt par pieaugošu spiedienu no Maskavas puses. Pēc viņa domām, tas varētu nozīmēt, ka Kremlis cenšas panākt konkrētus lēmumus no Minskas.
“Es domāju, ka tas, ka Zelenskim nācās publiski uzstāties ar brīdinājumu, liecina par to, ka mēs esam saņēmuši kādu informāciju, ka uz Lukašenko tiešām tiek izdarīts spiediens. Un ka, iespējams, viņš tomēr beidzot piekāpsies Putinam. Mums tas kategoriski nav pieņemami,” viņš piebilda.
Vienlaikus Dikijs uzsver, ka līdz šim starp Ukrainu un Baltkrieviju pastāvējusi savdabīga līdzsvara situācija. Baltkrievija nav iesaistījusi savu armiju karā, savukārt Ukraina nav veikusi uzbrukumus Baltkrievijas teritorijai un nav virzījusi pie tās robežām opozicionāru veidoto Kastusja Kaļinovska vārdā nosaukto baltkrievu brīvprātīgo pulku.
Eksperts uzskata, ka Lukašenko arī turpmāk mēģinās saglabāt šo līdzsvaru, jo tieša iesaistīšanās karā Baltkrievijai būtu neizdevīga. Viņš arī skeptiski vērtē Baltkrievijas armijas spējas.
“Baltkrievijas armija, pirmkārt, ir pilnīgi ne kaujasspējīga salīdzinājumā ar Ukrainas un Krievijas armijām. Tāpēc sadursmē ar jebkuru no šīm divām Baltkrievijas armija viennozīmīgi ļoti ātri tiktu sakauta. Otrkārt, nebūt nav fakts, ka uzbrukuma Ukrainai apstākļos Baltkrievijas armija izrādītu lojalitāti. Gluži pretēji, visticamāk, daļa no tās varētu pāriet Kastusja Kaļinovska pulka pusē un doties uz Minsku. Bet lielākā daļa varētu vienkārši izklīst,” skaidroja Dikijs.
Jau iepriekš Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdināja, ka Krievija cenšas atkārtoti iesaistīt Baltkrieviju karā. Viņš norādīja, ka Baltkrievijā tiek būvēti ceļi Ukrainas virzienā un izveidotas artilērijas pozīcijas.
Tāpat ziņots, ka Baltkrievijā izsludināta rezervistu iesaukšana virsnieku rindās, kurus plānots nosūtīt dienestā armijā un robežsardzē. Precīzs iesaistīto personu skaits pagaidām netiek atklāts.