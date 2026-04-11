"Mājās arī visur sūdi mētājas?" Cilvēki atklāj, kas dažkārt sagaida koplietošanas auto salonos
Koplietošanas automašīnas ikdienā izmanto ļoti daudz un dažādi cilvēki, tāpēc uzturēt tās kārtībā ne vienmēr ir vienkārši. Tomēr nereti rodas jautājums, vai daļa lietotāju tiešām uzskata, ka pēc brauciena var atstāt aiz sevis nekārtību?
Sociālo mediju platformā “Threads” kārtējo reizi tiek apspriesta koplietošanas auto kārtība. Daži lietotāji dalās ar pieredzi, kas viņiem likusi pārsteigumā ieplest acis.
Arī Andželai bijusi līdzīga pieredze: “Man vienreiz iepriekšējais braucējs bija atstājis tukšu iepakojumu pēc ēdiena. Tas bija ilgi stāvējis saulē, smaka bija briesmīga. Par šādiem sivēniem es ziņoju aplikācijā, pievienojot arī foto.”
Raitis savukārt pievērš uzmanību citam aspektam: “Štrunts par kārtību – vairāk uztrauc fakts, ka vadītājs pie stūres īsā laikā izdzēris divus “Red Bull”. Tas liek domāt par cilvēka pašsajūtu brauciena laikā. Man pašam jaunībā bijusi pieredze ar šāda dzēriena pārdozēšanu, un varu teikt – tas ir bīstami.”
Savukārt Madarai pieredze bijusi pavisam citāda: “Laikā, kad biju bez sava auto, bieži nācās izmantot koplietošanas mašīnas. Nereti gadījās paņemt auto ar atstātiem atkritumiem, netīru vai smirdīgu salonu, beigušos logu šķidrumu vai nevienmērīgu riepu spiedienu.”
Piemēram, koplietošanas auto pakalpojumu sniedzējs “Bolt” savā mājaslapā norāda, ka uzņēmums dara visu iespējamo, lai lietotājiem nodrošinātu patīkamu un izdevīgu auto nomas pakalpojumu. Vienlaikus klienti tiek aicināti nomas automašīnas izmantot atbildīgi un rūpēties par to tīrību.
Uzņēmums arī atgādina, ka saskaņā ar “Bolt Drive” lietošanas noteikumiem par bīstamu, kaitniecisku vai necienīgu rīcību nomas laikā lietotājam var tikt piemērota soda nauda. Ja pēc brauciena tiek konstatēti automašīnas bojājumi vai citi pārkāpumi, lietotājam var tikt lūgts segt radītos izdevumus, kā tas paredzēts “Bolt Drive” soda naudu un papildu maksu sarakstā.
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu