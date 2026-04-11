“Mājās arī visur sūdi mētājas?” Cilvēki atklāj, kas dažkārt sagaida koplietošanas auto salonos 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:46, 11. aprīlis 2026
Stāsti Pieredze

Koplietošanas automašīnas ikdienā izmanto ļoti daudz un dažādi cilvēki, tāpēc uzturēt tās kārtībā ne vienmēr ir vienkārši. Tomēr nereti rodas jautājums, vai daļa lietotāju tiešām uzskata, ka pēc brauciena var atstāt aiz sevis nekārtību?

Kokteilis
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Sociālo mediju platformā “Threads” kārtējo reizi tiek apspriesta koplietošanas auto kārtība. Daži lietotāji dalās ar pieredzi, kas viņiem likusi pārsteigumā ieplest acis.

Lietotājs ar segvārdu @Diablo raksta: “Iekāpjot kādā no koplietošanas auto, regulāri ir šāds skats. Mājās arī visur sūdi mētājas jums? Tik grūti savākt?”
CITI ŠOBRĪD LASA
Arī Andželai bijusi līdzīga pieredze: “Man vienreiz iepriekšējais braucējs bija atstājis tukšu iepakojumu pēc ēdiena. Tas bija ilgi stāvējis saulē, smaka bija briesmīga. Par šādiem sivēniem es ziņoju aplikācijā, pievienojot arī foto.”

Raitis savukārt pievērš uzmanību citam aspektam: “Štrunts par kārtību – vairāk uztrauc fakts, ka vadītājs pie stūres īsā laikā izdzēris divus “Red Bull”. Tas liek domāt par cilvēka pašsajūtu brauciena laikā. Man pašam jaunībā bijusi pieredze ar šāda dzēriena pārdozēšanu, un varu teikt – tas ir bīstami.”

Tomēr ne visiem pieredze ar koplietošanas auto bijusi negatīva. Dāvids raksta: “Es diezgan bieži izmantoju nomas auto, konkrēti “CityBee”, un līdz šim vēl nekad, reāli nekad, neesmu sastapis atstātu tukšo taru vai citus atkritumus no iepriekšējā braucēja. Varbūt tomēr mazliet pārspīlējat, sakot, ka tas notiek regulāri.”

Savukārt Madarai pieredze bijusi pavisam citāda: “Laikā, kad biju bez sava auto, bieži nācās izmantot koplietošanas mašīnas. Nereti gadījās paņemt auto ar atstātiem atkritumiem, netīru vai smirdīgu salonu, beigušos logu šķidrumu vai nevienmērīgu riepu spiedienu.”

Arī Santa atceras nepatīkamu situāciju: “Tas vēl ir sīkums. Reiz ar vīru paņēmām nomas auto, gribējām kāpt iekšā ar zīdaini, bet viss salons bija pilns ar suņa spalvām un smilšainiem ķepu nospiedumiem. Pilnīgs murgs.”

Piemēram, koplietošanas auto pakalpojumu sniedzējs “Bolt” savā mājaslapā norāda, ka uzņēmums dara visu iespējamo, lai lietotājiem nodrošinātu patīkamu un izdevīgu auto nomas pakalpojumu. Vienlaikus klienti tiek aicināti nomas automašīnas izmantot atbildīgi un rūpēties par to tīrību.

Uzņēmums arī atgādina, ka saskaņā ar “Bolt Drive” lietošanas noteikumiem par bīstamu, kaitniecisku vai necienīgu rīcību nomas laikā lietotājam var tikt piemērota soda nauda. Ja pēc brauciena tiek konstatēti automašīnas bojājumi vai citi pārkāpumi, lietotājam var tikt lūgts segt radītos izdevumus, kā tas paredzēts “Bolt Drive” soda naudu un papildu maksu sarakstā.

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Vai esat saskāries ar nekārtību koplietošanas automašīnās?

  • Jā, bieži
  • Dažreiz
  • Nē, nekad
  • Neizmantoju koplietošanas auto
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.