Laikā, kad esam vairāk piesaistīti mājām, ne viena viena saimniece sākusi cept maizi. Tas ir gan īpašs rituāls, gan maizei ir īpaša garša. Divas saimnieces piekrita dalīties ar pieredzi. Ieva Lapsa maizi mājās cep gadu, bet Ruta Penēze – trīs gadus.

Izvēlas pilngraudu miltus

Ieva Lapsa Foto no Ievas Lapsas privātā albuma

Daugmaliete Ieva Lapsa savu ģimeni, vīru un divus dēlus, jau kādu laiku lutina ar pašceptu maizi. Pamudinājumu pievērsties šai nodarbei guvusi, Facebook sekojot līdzi maizes cepēju grupas ierakstiem. No turienes arī aizguvusi recepti.

Ieva mīklai izmanto rupja maluma jeb pilngraudu miltus, ko gadatirgos iegādājas no mājražotājiem, dzirnavu īpašniekiem. Mēdz pirkt arī Dobeles dzirnavnieka rudzu un kviešu pilngraudu miltus. Pirmo ieraugu iedevusi dēla klasesbiedra mamma. To gatavojusi arī pati. Cepot maizi, vienmēr atstājot trīs ēdamkarotes ierauga nākamajai reizei. Ieraugu uzglabā ledusskapī, to divas dienas piebarojot – pievienojot rudzu miltus un ūdeni. “Šovasar, kad ilgāk nekā mēnesi turējās augsta temperatūra, ieraugs pārrūga un saskāba. Tagad ir diezgan grūti atgūt tam raksturīgo augļaino aromātu,” atklāj Ieva.

Rudzu maize ar sēkliņām

Ievas Lapsas ieteiktā recepte

Sastāvdaļas:

• 350 g rudzu pilngraudu miltu

• 150 g kviešu pilngraudu miltu

• 100 g brūnā cukura

• 1 tējkarote sāls

• 3 ēdamkarotes ierauga

• 0,5 l silta ūdens

• 100 ml saulespuķu sēklu

• 100 ml ķirbju sēklu

• 100 ml linsēklu

• 50 ml kaņepju sēklu

• 50 ml ķimeņu

Pagatavošana:

Ieraugu izšķīdina puslitrā silta ūdens, pieber cukuru, sāli un atstāj uz stundu. Tad pievieno miltus, sēkliņas, samaisa un samīca mīklu. To liek ietaukotā kēksa veidnē, ar mitru roku nogludina, uzklāj tīru dvielīti un atstāj, lai rūgst istabas temperatūrā 8–10 stundas. (Ieva mīklu parasti iejauc iepriekšējā vakarā, bet maizi cep nākamajā dienā, ļaujot mīklai rūgt visu nakti.) Cep iepriekš uzkarsētā elektriskās plīts cepeškrāsnī: pirmajā stundā 150 °C, bet nākamajā pusstundā 200 °C.

Kad maize izcepta, ļauj tai atpūsties izslēgtajā cepeškrāsnī. Pēc tam ietin dvielītī un ieliek plastikāta maisiņā ar aizdari. No maizes iztvaikojušais mitrums padara garoziņu mīkstu. Kad maize atdzisusi, to pārliek sausā plastikāta maisiņā ar aizdari. Var uzglabāt aptuveni divas nedēļas.

Cukuru var aizvietot ar medu. Ja negaršo ķimenes, tās var nepievienot.

Ievas izmantotā ierauga recepte

Sastāvdaļas:

• 3 ēdamkarotes rudzu miltu

• 3 ēdamkarotes silta ūdens

Pagatavošana:

Bļodā miltus rūpīgi samaisa ar ūdeni, lai masa piepildītos ar skābekli (tai jābūt sinepju biezumā). Traukam uzklāj tīru dvielīti un novieto siltā vietā. Raudzē no 10 dienām līdz 2 nedēļām, katru dienu masai pievienojot 1 ēdamkaroti rudzu miltu un 1 ēdamkaroti silta ūdens un rūpīgi izmaisot.

Pirms ierauga piebarošanas Ieva vispirms noņem 1 tējkaroti masas un tikai tad pievieno miltus un siltu ūdeni.

Mīklai pielej avota ūdeni

Ruta Penēze Foto no Rutas Penēzes privātā albuma

Kalteniete Ruta Penēze cep saldskābmaizi. Pamudinājumu tam guvusi, piedaloties maizes cepšanas meistarklasē Jūrkalnē. Toreiz ieraugu iedevusi maizes cepēja, kas vadījusi meistarklasi. “Man palikuši prātā viņas teiktie vārdi – ja ieraugs nācis no labas sirds un par velti, tas jādod tālāk,” atceras Ruta un piebilst, ka to ņem vērā un dalās ar ieraugu.

Lai ieraugs būtu kvalitatīvs, to vajadzētu izmantot katru nedēļu. Viņa atklāj, ka reiz, kad maizi cepusi pēc divām nedēļām, ieraugs bijis ļoti skābs. “Esmu cepusi pēc trim dienām, bet tad ieraugam pievienoju kefīru,” piebilst cepēja.

Nu jau trešo gadu prasmīgās saimnieces ģimene ēd tikai pašcepto maizi. Ar to tiek cienāti arī Rutas apsaimniekotā viesu nama Raudiņas iemītnieki.

Saldskābmaize ar sēkliņām

Rutas Penēzes ieteiktā recepte

Foto no Rutas Penēzes privātā albuma

Sastāvdaļas:

• 1 kg augstākā labuma kviešu miltu

• 3 ēdamkarotes cukura

• 1 ēdamkarote sāls

• 1 ēdamkarote ķimeņu

• 1 ēdamkarote linsēklu

• 2 ēdamkarotes kaņepju sēklu

• 3 ēdamkarotes ķirbju (vai saulespuķu) sēklu

• 2 glāzes silta avota ūdens

• 300 ml ierauga

Pagatavošana:

Vispirms atdzīvina ieraugu. Iepriekšējā dienā izņem no ledusskapja un visu nakti notur istabas temperatūrā.

Gatavo mīklu. Traukā ieber sēkliņas, cukuru, sāli un pielej ieraugu (noteikti atstāj kādas trīs ēdamkarotes nākamajai reizei!) un samaisa. Pēc tam pievieno miltus un ūdeni, mazliet samīca. Ja gribas skābāku maizi, pielej pusglāzi kefīra un kārtīgi samīca. Ļauj mīklai dienu rūgt – jo siltāka vieta, jo labāk rūgst. Vasarā Ruta mīklas trauku novieto uz palodzes saulītē, bet ziemā izmanto ūdens peldi – uz elektriskās plīts katlā uzkarsē ūdeni un uz katla novieto trauku ar mīklu.

Kad mīkla norūgusi (ja mīklu iejauc no rīta, tā būs gatava vakarā), veido kukulīšus (no receptē minētā mīklas daudzuma sanāk divi palieli klaipiņi), tos novieto uz cepamās plāts, kas izklāta ar cepamo papīru vai kļavas lapām, un cep uzkarsētā cepeškrāsnī 200 °C aptuveni 10 minūtes, pēc tam turpina cept 180 °C, ik pēc 20 minūtēm samazinot temperatūru (cepšanas beigās temperatūra ir 120 °C). Pakāpeniski samazinot temperatūru, garoza tik ļoti neapdeg un mīkstums labāk izcepas. Kopumā maizi cep pusotru stundu.

No cepeškrāsns izņemtos kukulīšus Ruta vismaz divas reizes noglauda ar ūdenī samitrinātām rokām, sasedz ar pāris dvieļiem un atstāj uz divām stundām. Šajā laikā turpinās maizes nogatavināšanās, mīkstums kļūst blīvāks un viendabīgāks.

Ja ieraugs bijis paslinks, mīklai pirms maizes cepšanas pielej pusglāzi kefīra un avota ūdeni. Šim ūdenim esot liela nozīme, lai mīkla labi rūgtu un garšotu. Der arī veikalos nopērkamais avota ūdens.

Padomi

• Traukiem, gatavojot ieraugu, jābūt nevainojami tīriem.

• Ieraugu uzglabā slēgtā traukā (piemēram, stikla burkā ar skrūvējamu vāku), ko ievieto ledusskapī.

• Pirmās trīs dienas trauku cieši nenoslēdz, lai masai piekļūtu gaiss.

• Reizi dienā ieraugu pabaro, pievienojot miltus un ūdeni proporcijā 1 : 1.

• Ja ieraugu baro reti, tas zaudē dzīvīgumu, kļūst nederīgs.

• Jāgatavo tik daudz ierauga, lai pietiktu maizes cepšanai un paliktu vēl pāri nākamajai reizei.

• Plānojot cept maizi, ieraugs jāizņem no ledusskapja iepriekšējā dienā, jāpabaro, pievienojot miltus un ūdeni, un jāatstāj istabas temperatūrā.

• Ieraugs nedrīkst būt ļoti vēss.

• Ja ieraugs labi briest, raudzēšanu var pārtraukt otrajā nedēļā.

• Ieraugs ir gatavs, kad apjoms pieaudzis divkārt un redzami burbulīši.

• Ja ieraugs 3–4 dienas neceļas, neveidojas burbulīši, jāgatavo jauns, izvēloties citus miltus.