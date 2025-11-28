Malvīne Strazdiņa: “Mani dara bažīgu, ka Latvijā pelnošākie uzņēmumi ir šie” 0

29. novembris 2025
Latvijas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes docente Malvīne Strazdiņa raidījumā “Preses klubs” TV24 ēterā skaidri norādīja uz lietu, kas viņai rada nopietnas bažas – pārtikas veikalu ķēžu netipiski augstais peļņas līmenis Latvijā. Viņasprāt, tas liecina par neveselīgu tendenci valstī, kur iedzīvotāju maciņi kļūst arvien plānāki, tērējot pārlieku lielas summas pārtikas iegādei.

“Tas, kas mani dara bažīgu, ir tas, ka “Lursoft” dati rāda, ka Latvijā vispelnošākie uzņēmumi ir “Rimi” un “Maxima”, un tikai tad seko, ja nemaldos, “Latvenergo”, “airBaltic” un tādi uzņēmumi,” norāda Strazdiņa.

Viņa uzsvēra, ka šāda aina nav raksturīga kaimiņvalstīm, kur galvenie pelnītāji ir lielie uzņēmumi: “Salīdzinot ar Igauniju, Lietuvu un Poliju, pārtikas ķēžu veikali nav pirmajās vietās, kas būtu normāli valsts ekonomiskajās situācijās.”

Pēc viņas domām šāda uzņēmumu peļņas struktūra Latvijā neizbēgami atspoguļojas dzīves dārdzībā, īpaši pārtikas cenu kāpumā: “Līdz ar to arī likumsakarīgi, ka pārtikas cenas ir tik strauji palielininājušās.”

Lai gan Strazdiņa atzīst, ka arī algas Latvijā pieaug, tas nenotiek pietiekami strauji, lai kompensētu pārtikas cenu pieaugumu: “Algu palielinājums arī ir, vidējā mēnešalga palielinās. Arī 2025. gada otrajā ceturksnī viņas bija palielinājušās, bet, acīmredzot, netiek līdzi tam pārtikas un patēriņa preču izdevumiem.”

TV24
