23:23, 28. novembris 2025
Ķelnes lidostā 21. novembrī noticis neparasts un bīstams incidents. Divi Rumānijas pilsoņi, 28 un 47 gadus veci, ieradās par vēlu uz iekāpšanu “Wizz Air” reisā uz Bukaresti un nolēma rīkoties paši.

Saskaņā ar Vācijas Federālās policijas sniegto informāciju, ko citē “Biziday.ro”, viņi ar spēku atvēruši avārijas logu, aktivizējuši drošības pogu un atvēruši noslēgtās durvis, lai nokļūtu līdz skrejceļam.

Tālāk viņi skrējuši pakaļ lidmašīnai, kas gatavojās pacelties, vicinot rokas un, acīmredzot, mēģinot likt pilotam apstāties.

Lidostas apsardze abus apturēja un aizturēja līdz policijas ierašanās brīdim. Pret viņiem sākts kriminālprocess.

Policija uzsver, ka neautorizēta nokļūšana uz aktīva skrejceļa ir nopietns aviācijas drošības pārkāpums, kas var novest pie kriminālatbildības un lieliem naudas sodiem.

Par laimi, apdraudējums drošībai netika konstatēts. “Wizz Air” reiss uz Bukaresti aizlidoja ar kavēšanos — taču bez abiem pasažieriem.

