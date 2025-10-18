Cilvēki stāv rindā pie Krievijas vēstniecības ēkas Rīgā, kur iespējams nobalsot Krievijas prezidenta vēlēšanās,17.03.2024.
Foto: Paula Čurkste/LETA

18. oktobris 2025
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors Jānis Slaidiņš komentēja Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) ziņoto par kara noziedznieku dokumentēšanu un sadarbību ar okupantiem, norādot, ka līdzīgas problēmas būtu arī Latvijā.

Saskaņā ar ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja datiem, līdz 2024. gada februāra beigām Ukrainā bija ierosinātas 7439 krimināllietas par sadarbību ar okupantiem, un pieņemti 1168 notiesājoši spriedumi. Laikā no 2003. gada 1. decembra līdz 2024. gada 24. februārim no visām lietām tikai vienam no 241 notiesājošajiem spriedumiem bijis attaisnojošs spriedums.

Slaidiņš uzsver, ka tā ir milzīga problēma: “Diemžēl tā tas ir. Man ir bail iedomāties, kā būtu mums.”

Viņš norāda, ka arī Latvijā cilvēku skaits, kas būtu gatavi sadarboties ar okupantiem, noteikti nebūtu mazs.

“Man jau pietiek ar tiem cilvēkiem, kuri savulaik nobalsoja par krievu valodu kā otro valsts valodu – un tie bija aptuveni 200 tūkstoši,” saka Slaidiņš.

Majors pieļauj, ka daļai cilvēku attieksme laika gaitā ir mainījusies, taču daļa joprojām domā tāpat.

“Labāk to nepārbaudīt,” viņš piebilst.

