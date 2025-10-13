Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 35. gadadienu, no Rātslaukuma līdz Brīvības piemineklim notiek tradicionālais gājiens &#8220;Uzvelc savu tautastērpu par godu Latvijai!&#8221;, 04.05.2025.
Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 35. gadadienu, no Rātslaukuma līdz Brīvības piemineklim notiek tradicionālais gājiens “Uzvelc savu tautastērpu par godu Latvijai!”, 04.05.2025.
Foto: Lita Millere/LETA

Ja pieteikuma nav – būs jābrauc prom. 500 Krievijas pilsoņi riskē zaudēt uzturēšanās tiesības Latvijā 0

LETA
20:06, 13. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Pēc likumā noteiktā termiņa aptuveni 500 Krievijas pilsoņi nav iesnieguši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) pieteikumus par turpmākajām uzturēšanās tiesībām Latvijā, līdz ar to Latvija viņiem būs jāpamet, liecina PMLP sākotnēji apkopotā informācija.

Pērnā gada 20. jūnija Imigrācijas likuma grozījumi paredz, ka tiem Krievijas pilsoņiem, kuriem pirms Krievijas pilsonības iegūšanas Latvijā ir bijusi pastāvīgā dzīvesvieta un kuri saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, bija jāiesniedz pārvaldē dokumenti ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai, tostarp arī apliecinājums par sekmīgi nokārtotu valsts valodas pārbaudi.

Pamatojoties uz grozījumiem Imigrācijas likumā, 841 Krievijas pilsonim ir beidzies pastāvīgās uzturēšanās atļauju derīguma termiņš, jo līdz 30. jūnijam netika iesniegti dokumenti ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa atļaujas pieprasīšanai.

Tāpēc PMLP 18. jūlijā šīm personām nosūtīja vēstules ar paziņojumu atstāt Latviju līdz 13. oktobrim vai iesniegt pieteikumu ES ilgtermiņa iedzīvotāja statusam vai citai uzturēšanās atļaujai.

No 841 personas, kam tika nosūtītas informatīvās vēstules, 358 tomēr atsaucās un ir iesniegušas pieteikumus uzturēšanās atļaujām, aģentūrai LETA norādīja pārvaldē.

Iesniegtie pieteikumi automātiski nenozīmē, ka atļauja tiks piešķirta, jo viņu pieteikumus detalizētāk pārbaudīs PMLP un Valsts drošības dienests.

Par tām 483 personām, kuras nebija iesniegušas pieteikumu, informācija tiks nodota Valsts robežsardzei izceļošanas pārbaudes veikšanai. Pēc pārbaudes veikšanas tās personas, kuras nebūs izceļojušas no Latvijas, tiks aicinātas ierasties PMLP, lai saņemtu izbraukšanas rīkojumu.

Pārvaldē gan pieļāva, ka daļa no šiem 483 cilvēkiem jau Latviju ir pametusi, tikai nav informējusi pārvaldi. Tāpat pārvalde pieļāva, ka tuvākajās dienās daļa no šiem cilvēkiem tomēr iesniegs pieteikumu uzturēšanās atļaujām.

Precīzāka informācija varētu būt zināma tuvākajā laikā.

Jau vēstīts, ka 2023. gada septembrī Saeima pieņēma Imigrācijas likuma grozījumus, kas noteica, ka Krievijas pilsoņi, kuri bija pieteikušies, taču nebija sekmīgi nokārtojuši valsts valodas pārbaudi vai nebija to kārtojuši attaisnojošu iemeslu dēļ, var saņemt uzturēšanās atļauju uz laiku līdz diviem gadiem.

Tas neattiecas uz tiem Krievijas pilsoņiem, kuri pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ieguvuši saskaņā ar tā saukto ārvalstnieku likumu un kuriem līdz šim neprasīja valodas zināšanas.

TV24
