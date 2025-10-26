“Manas sievas ome vairs neiet uz pastu pēc pensijas, jo viņai ir bail,” Kossovičs par vājprātu, kas novērojams galvaspilsētā 24
TV24 raidījumā “Preses klubs” Rīgas domes “Progresīvie” frakcijas vadītājs, uzņēmējs Mārtiņš Kossovičs kritizēja valdību un Saeimu par lēmumu pieņemšanu un aicināja dot pašvaldībām lielāku rīcības brīvību saistībā ar koplietošanas mobilitātes rīkiem, piemēram, elektroskūteriem.
Kossovičs kritizēja lēmumu pieņemšanas sistēmu, kas nozīmē, ka jebkura izmaiņa, piemēram, saistībā ar elektriskajiem mopēdiem vai elektriskajiem skūteriem, jāizskata vairākās instancēs, kas ievērojami palēnina rīcības gaitu. Viņš norādīja, ka šāda pieeja apgrūtina ātru reaģēšanu uz drošības un satiksmes jautājumiem pilsētā, piemēram, gadījumos, kad tiek apdraudēta gājēju drošība.
“Valdībai un Saeimai jābeidz ņemties. Dodiet pašvaldībai pašai izlemt. Mēs pašvaldībā uz šo lēmumu varam reaģēt daudz ātrāk. Šobrīd, ja mēs gribam kaut kādas pārmaiņas, mums ir jāiet uz Satiksmes ministriju, pēc tam uz Tautsaimniecības komisiju Saeimā, tad viņi to izskata divos vai trijos lasījumos,” sacīja Kossovičs.
Politiķis komentēja arī traģisko negadījumu, kurā dzīvību zaudēja divas 13 gadus vecas meitenes, un kritizēja uzņēmumu, kas sniedz pakalpojumu: “Man ir naids konkrēti pret šo uzņēmumu, jo vienalga, kurš ir vainīgs pie šī gadījuma, nedaudz būtu jāpieraujas visām pusēm. Ja viņiem šobrīd PTAC ir pateicis, ka viņi nevar izmantot šos līdzekļus, viņi vienkārši turpina braukt. Beigās sabiedrība būs tā nokaitēta par šiem braucamrīkiem, ka politiķi būs spiesti tos aizliegt.”
Režisors un producents Pauls Timrots raidījumā norādīja uz elektroskūteru pakalpojumu ietekmi uz pilsētas satiksmi un cilvēku veselību: “Agrāk ieviesām velosipēdus ar domu, ka cilvēki būs veselīgi un brauks ar riteni. Tagad, ja paskatās elektroskūteru braucēju lieko svaru, tad mēs pazaudējam šo veselīgo elementu, kas ir velosipēdam, un iedodam kaut kādu dīvainu biznesu, kuram hronometrs spiež. Kāpēc mēs nevaram pateikt, ka šajā pilsētā atļauta tikai velo noma?”
Kossovičs raidījumā uzsvēra, ka visiem elektriskajiem skūteriem un pašgājēju velosipēdiem nav jābrauc pa gājēju celiņiem, jo tas tiešā veidā apdraud gājēju drošību. Viņš norādīja, ka pats nejūt bailes no šiem transportlīdzekļiem, bet viņa ģimenē situācija ir citāda. Viņa sievas 93 gadus vecā ome vairs neiet uz pastu pēc pensijas, jo baidās no šiem braucamrīkiem.