"Mans pacietības mērs ir pilns…" Madonas iedzīvotājiem nākas dzīvot kritiski aukstos dzīvokļos
Šķiet, ka šī ziema daudziem sagādājusi nepatīkamu pārsteigumu. Zemās temperatūras apgrūtina gan ceļu uzturētāju darbu, gan arī to iestāžu pienākumus, kuru uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem siltumu mājokļos. Tomēr Madonā dzīvojošie atklāj, ka aukstumu spiesti pārciest teju neticamos apstākļos – dzīvokļos gaisa temperatūra noslīdējusi līdz vien 10 – 11 grādiem.
Kāda Madonas iedzīvotāja soctīklos atklāj, ka viņas pacietība ir galā. Sieviete pievienojusi fotogrāfiju, kurā redzams, ka termometra stabiņš dzīvoklī nepārsniedz 11 grādus, un raksta:
LA.LV sazinājās ar SIA “Madonas Siltums”
SIA “Madonas Siltums” klientu apkalpošanas speciāliste Renāte Zvirgzdiņa LA.LV skaidro, ka saistībā ar apkuri Madonas pilsētā uzņēmums janvārī saņēmis vienu iesniegumu. Tas 21. janvārī iesniegts no Madonā, Raiņa ielā 39 esošās daudzdzīvokļu mājas vecākās.
Vienlaikus “Madonas Siltuma” siltumtrašu attālinātās uzraudzības sistēmas dati liecina, ka ēkai siltumnesējs tiek piegādāts atbilstoši noteiktajam temperatūras grafikam un siltuma patēriņš notiek.
Pārstāve skaidro, ka pēc apsekošanas siltuma padeve minētajos dzīvokļos uzlabojās. Uzņēmums šobrīd uztur pastāvīgu saziņu ar ēkas apsaimniekotāju un mājas vecāko, kā arī gaida eksperta slēdzienu par konstatētās situācijas iespējamiem cēloņiem un ieteikumiem problēmas novēršanai.