Sociālajā vietnē “Facebook” Roberts E. Fullers dalījies ar aizkustinošu video, kas uzņemts lapsu migā. Tajā redzama lapsu māmiņa kopā ar nemierīgiem lapsēniem, mēģinot atrast brīdi atpūtai.

Roberts video komentē: “Šī lapsu māmiņa tikai vēlas piecas minūtes miera. Skatieties šo paātrināto video, kas rāda vienu dienu sarkanās lapsas dzīvē, rūpējoties par četriem rotaļīgiem mazuļiem.”

Komentāros cilvēki dalās līdzīgās sajūtās:

“Mātes darbs nekad nebeidzas. Man reiz bija jenotu mātīte, kura dienā snauda uz manas terases, bet naktī atnesa savus mazuļus. Redzot viņu trakās izdarības, sapratu, kāpēc viņa bija nogurusi. Man liekas, viņas ala bija tikpat haotiska, ja ne vēl vairāk!”

“Lapsu mamma pilnīgi bez laika sev!”

“Lielākā daļa vecāku šo sapratīs…”

“Nabaga mamma…”

“Paldies, ka ļāvāt mums ieraudzīt dzīvi, ko nekad neredzētu.”

“Tik jauki redzēt, ko viņi dara alā!”

Šis video spilgti apliecina, ka pat dzīvnieku pasaulē mammām reti izdodas atrast laiku sev, jo rūpes par mazuļiem ir nepārtrauktas.

