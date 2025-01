Foto: Robert Kneschke/SHUTTERSTOCK

Elīna Kondrāte, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Kā ērtāk izmazgāt galvu uz gultas gulošajiem? SINTA Ķ.

Arī tad, ja cilvēks ir smagi sasirdzis, ar kustību traucējumiem vai paralizēts un ilgstoši gulošs, ir ļoti svarīgi ievērot higiēnu, arī regulāri parūpēties par matiem un galvas ādu. Gulošiem pacientiem galva pastāvīgi ir kontaktā ar spilvenu, mati un āda sasvīst. Parūpējoties par matu tīrību, parūpēsimies arī par gulošā tuvinieka labsajūtu.

“Pietiks, ja matus izmazgāsim reizi vai divas nedēļā, īpaši, ja tie ir īsi. Vecāka gadagājuma cilvēkiem mati nemaz tik ātri nekļūst netīri. Taču jebkura vecuma cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām katra mazgāšanās reize sagādā uztraukumu. Lieku uztraukumu ar pārspīlēti biežu matu mazgāšanu noteikti nebūtu ieteicams radīt,” zina teikt sociālā uzņēmuma Mājas aprūpe vecākā aprūpētāja Tatjana Drēviņa un stāsta, ka ir vairāki veidi, kā šādās situācijās ērti parūpēties par matu un galvas ādas higiēnu.

Vanniņa kā spilvens

Parocīgas un praktiskas ir speciālas vanniņas, ko var novietot gultā. To paliek zem spranda daļas, un cilvēks uz tās uzliek galvu gluži kā uz spilvena. “Šo vanniņu lielākā priekšrocība – mazgāšana notiek ar ūdeni, turklāt tas nekur nenotek un nenopil, un gulta netiks saslapināta. Šāda mazgāšana ir ļoti ērta. Droši var izmantot ne vien šampūnu, bet arī balzamu. Sievietēm ar garākiem matiem lietoju arī matu maskas,” stāsta pieredzējusī aprūpētāja. Svarīgi raudzīties, lai ūdens temperatūra cilvēkam būtu patīkama: optimālā temperatūra ir 32–36 grādi. To, vai ūdens temperatūra ir piemērota, var pārbaudīt ar elkoni.

Faktiski visas vanniņas ir vienādas, taču var atšķirties palīgrīki, kas tām pievienoti komplektā, kā arī materiāls, no kā tās izgatavotas. Ir piepūšamas vanniņas, kā arī no plastmasas. Ļoti ērti, ja vanniņai komplektā ir duša ar maisiņu. Ja tās nav, būs jāizmanto krūzīte. Ir vanniņas, no kurām ūdens uzreiz iztek pa sānu malu, taču tad blakus jānovieto bļoda.

Vanniņas var iegādāties specializētajos medicīnas palīglīdzekļu veikalos, un to cena ir no 30 līdz 70 eiro. Ja rocība neatļauj nopirkt vanniņu, Tatjana Drēviņa iesaka painteresēties par iespēju to nomāt kādā no aprūpes uzņēmumiem. Nomas maksa parasti ir neliela – aptuveni 1 vai 2 eiro dienā.

Matu mazgāšanas cepurītes

Otrs veids, kā ērti sakopt matus gulošam cilvēkam, – izmantojot mitrās matu mazgāšanas cepures bez ūdens. Cepurītē ir iepildīts šampūns un balzams. Pirms lietošanas tā pāris minūšu jāuzsilda mikroviļņu krāsnī vai siltā ūdenī. Uzsildīto cepurīti uzliek sausiem matiem un iemasē šampūnu aptuveni trīs minūtes. Mati pēc tam nav jāizskalo, vien rūpīgi jāizsusina ar dvieli. “Lai arī šīs cepurītes ir vienreiz lietojamas, no savas pieredzes varu teikt, ka tās var lietot arī divas reizes. Mati patiešām kļūst tīri un mīksti. Vienīgais trūkums – tas nav ūdens. Protams, ar ūdeni mazgāt matus būtu vislabāk,” piebilst Tatjana Drēviņa. “Tomēr arī šis ir ļoti labs variants. Bieži mitrās cepurītes izmanto cilvēki, kuriem nav iespējas izmazgāt mājās matus, piemēram, ja ir malkas apkure, arī pēc acu operācijām.”

Mitrās matu mazgāšanas cepures var iegādāties gan specializēto palīglīdzekļu veikalos, gan aptiekās, un to cena atkarībā no ražotāja ir 2–5 eiro.

Putu šampūni

Vēl viens veids, kā parūpēties par matu tīrību, ir putu šampūni, kuru lietošanai nav nepieciešams ūdens. Putas uzspiež uz plaukstas un ieberzē sausos matos no saknēm līdz matu galiem, ļauj iedarboties 2–3 minūtes. Tās nav jāizskalo, bet mati kārtīgi jāizsusina ar dvieli. “Arī šis ir ērts matu kopšanas veids, taču jāraugās, kā uz putu šampūnu reaģē galvas āda, – alerģiskākiem vai jutīgākiem no šādiem līdzekļiem var kļūt sausa āda,” uzmanību vērš Tatjana Drēviņa. Putu šampūnus var iegādāties aptiekās, tie maksā aptuveni 5 eiro.