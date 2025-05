Krievijas armija. Foto: REUTERS/SCANPIX

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, komentējot laikraksta The Sun publicēto rakstu par to, ka pētot satelītattēlus, atklāts, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins koncentrē Krievijas tehniku, karaspēku un būvē jaunas bāzes vien 56 kilometru attālumā no NATO dalībvalsts Somijas robežas, norāda, ka teiciens “koncentrē spēkus” ir “mazliet sapiparots teiciens”.

“Ja mēs paskatāmies, kas vispār Krieviem tur atradās pirms Somija iestājās NATO, tad tur atradās 138. Krievijas motostrēlnieku brigāde, kurā bija apmēram 2000 karavīru. Sākoties karam viņi tika pārdislocēti uz Ukrainu,” norāda Slaidiņš.

Viņš atzīmē, ka ņemot vērā to, ka iepriekš krieviem gar Somijas robežu bija visai “šķidri”, viņi tagad ir spiesti būvēt militārās bāzes.

“Viss sākās pēc tā, ka Somija iestājās NATO. Skaidrs, ka Krievijai ir jāreaģē, jo NATO ir ienaidnieks. Iepriekš viņiem tur nekā īsti nebija, jo Somija nebija nekāds ienaidnieks,” tā Slaidiņš.

Jau iepriekš rakstījām, ka britu laikraksts The Sun vēstīja, ka Kamenkā, kas atrodas aptuveni 56 km no Somijas robežas, kopš februāra ir uzstādītas vairāk nekā 130 militārās teltis. Iepriekš neattīstītā teritorija tagad, pēc apkopotajiem datiem, varētu uzņemt līdz 2000 karavīru.