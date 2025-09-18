Saulvedis Vārpiņš.
Saulvedis Vārpiņš.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Mēģina ietekmēt, iebiedēt un kontrolēt – LZAP ceļ trauksmi par nopietnu problēmu advokātu vidū 0

LA.LV
15:45, 18. septembris 2025
Ziņas Krimināls

Latvijas Zvērinātu advokātu padome (LZAP) bažījas par nepamatotu vēršanos pret advokātiem, lai mēģinātu viņus ietekmēt, iebiedēt un kontrolēt, ceturtdien preses konferencē sacīja LZAP priekšsēdētājs advokāts Saulvedis Vārpiņš un advokāte Daiga Siliņa, ziņo Delfi.lv.

Vārpiņš akcentēja, ka preses konference sasaukta un publiski izlemts runāt, reaģējot uz situācijām, ar kurām pēdējā laikā nācies saskarties arvien biežāk un kas bijušas “apšaubāmas no likumības viedokļa”, kā arī vērstas pret kolēģiem advokātiem.

Kā piemēru viņš minēja pagājušajā nedēļā notikušu advokātes, kuras identitāte preses konferencē netika atklāta, aizturēšanu uz maksimālo laiku – 48 stundām. Advokāte esot aizturēta, jo ieteikusi savam klientam izmantot viņa tiesības neliecināt, papildināja advokāts Aldis Liepiņš.

Kā izriet no juristu stāstītā, advokāte aizturēta neilgi pēc pulksten 7 no rīta. Viņa stundu kopā ar savu nepilngadīgo bērnu turēta automašīnā, kas uzskatāms par ļoti nopietnu pārkāpumu. Arī advokāte Siliņa papildināja, ka advokātei viņas nepilngadīgā bērna klātbūtnē arī paziņots, ka specvienībai ir atļauts nošaut ģimenes suņus. Turklāt kratīšanas laikā izņemti advokātes darba materiāli citās lietās, kas nav saistīti ar tiem apstākļiem, kuru dēļ kratīšana notiek.

Vārpiņš sacīja, ka tie ir mēģinājumi ietekmēt un kontrolēt advokātus.
Viņš pauda bažas, ka advokāti var sākt ierakstīt sarunas ar klientiem, kas tad sagraus pašus pamatus sadarbībai un uzticībai starp klientu un advokātu.

“Mēs gribam aizstāvēt, mēs gribam pildīt savus profesionālos pienākumus. Mēs gribam veidot stiprāku un taisnīgāku šo sabiedrību. Mūsu aicinājums ir – pārtraukt šo vēršanos pret advokātiem,” uzsvēra Vārpiņš. Viņš skubināja izvērtēt, “kas tiek darīts, kā tiek darīts pret advokātiem”. LZAP priekšnieka ieskatā advokātiem ir tiesības aizstāvēt savus klientus un strādāt, nebaidoties no tā, “kas viņiem par to būs”.

Siliņa akcentēja, ka advokatūra ir tiesiskas valsts justīcijas neatņemama sastāvdaļa. Latvijas likumdevējs ir noteicis advokatūras autonomo statusu un ir aizliedzis iejaukties tās lēmumos. Valsts un pašvaldību institūcijām, tiesām, prokuroriem un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm ir jāgarantē advokātu neatkarība.

Advokātu sarunas ar klientiem ir aizliegts noklausīties, ir aizliegts pakļaut advokātus jebkāda veida sankcijām un saukt pie jebkādas atbildības par to, ka viņš godprātīgi pilda savus profesionālos pienākumus.

“Šobrīd ir iezīmējusies tendence pakļaut advokātus kriminālprocesa metodēm un līdzekļiem – ir zināmi vairāki gadījumi, kad advokātu sarunas ir noklausītas, veiktas aizturēšanas, notiek kratīšanas advokātu telpās, tiek kontrolēta advokātu darbība,” viņa teica.
Tāpat arī publiskajā telpā tiek izplatītas nepatiesas ziņas par advokātiem, augsta ranga amatpersonas publiski pauž nepatiku pret advokātiem un apšauba advokatūras institūciju pieņemto lēmumu pareizību. Siliņas skatījumā notikumu secība ļauj secināt, ka šobrīd izpildvaras un tiesu varas atzari vēlas “panākt kontroli pār advokātu darbību”. Prokuratūra “atļaujas norādīt advokātiem, kā jāveic advokātu darbs”, bet izmeklēšanas iestādes “veic patvaļīgas procesuālās darbības, un to mērķis ir ietekmēt un iebiedēt”. Savukārt tiesu vara vēlas ierobežot advokātu darbību un panākt kontroli, lai varētu pārbaudīt kā un kādā veidā advokatūras institūcijas pieņem savus lēmumus, pauda juriste.

Viņa atzina, ka nākoties piekrist publiskajā telpā izskanējušajam viedoklim: tiesībsargājošās iestādes nodarbojas ar “zvejošanas ekspedīcijām” – pirmšķietami tiek sākti kriminālprocesi, kuru ietvaros notiek izsekošana, telefonsarunu noklausīšanās, dokumentu izņemšana, lai pēc tam sāktu jau jaunu kriminālprocesu. Vismaz vienā gadījumā tā noticis.

Advokāts Aldis Liepiņš akcentēja, ka advokatūra nav izveidota, lai traucētu prokuratūrai, policijai un tiesai, bet, lai tajā brīdī, kad cilvēks ir aizturēts un palicis viens pret vienu ar veselu sistēmu, viņam būtu kāds palīgs.

