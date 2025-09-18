Mēģina ietekmēt, iebiedēt un kontrolēt – LZAP ceļ trauksmi par nopietnu problēmu advokātu vidū 0
Latvijas Zvērinātu advokātu padome (LZAP) bažījas par nepamatotu vēršanos pret advokātiem, lai mēģinātu viņus ietekmēt, iebiedēt un kontrolēt, ceturtdien preses konferencē sacīja LZAP priekšsēdētājs advokāts Saulvedis Vārpiņš un advokāte Daiga Siliņa, ziņo Delfi.lv.
Viņš pauda bažas, ka advokāti var sākt ierakstīt sarunas ar klientiem, kas tad sagraus pašus pamatus sadarbībai un uzticībai starp klientu un advokātu.
“Mēs gribam aizstāvēt, mēs gribam pildīt savus profesionālos pienākumus. Mēs gribam veidot stiprāku un taisnīgāku šo sabiedrību. Mūsu aicinājums ir – pārtraukt šo vēršanos pret advokātiem,” uzsvēra Vārpiņš. Viņš skubināja izvērtēt, “kas tiek darīts, kā tiek darīts pret advokātiem”. LZAP priekšnieka ieskatā advokātiem ir tiesības aizstāvēt savus klientus un strādāt, nebaidoties no tā, “kas viņiem par to būs”.