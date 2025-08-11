Sociālo mediju laikmetā ikviens var kļūt par mūziķi – pietiek ar telefonu, pāris akordiem un vēlmi dalīties ar savu versiju par iemīļotu dziesmu. Tomēr pat īss fragments var izraisīt karstas diskusijas par autortiesībām. Nesen Latvijā “TikTok” uzvirmoja skaļš strīds, kas noved pie jautājuma, cik tālu drīkst iet dziesmu “cover” izpildītāji?
Nav noslēpums, ka internetā slavu gūst daudzi. Paveicies ir ne tikai vairākiem uzņēmējiem, bet arī mūziķiem. Pasaules slavu šādā veidā gūst ārzemnieki, bet ir arī daži pašmāju satura veidotāji, kas guvuši plašu atpazīstamību.
Viens no viņiem – Raivis Livdāns. “TikTok” viņš ir ar segvārdu @music_raica, kura saturu Latvijas robežās redzējuši daudzi. Raivis izpilda latviešu un ārzemju dziesmu “cover” versijas. Nesen viņš šādā veidā izpildīja dziesmu “Iešu tev līdz”, kuras oriģināla izpildītājs ir Ēriks Gruzniņš, bet mūzikas un vārdu autore – Gita Muižniece.
Gita Muižniece arī ir plaši pazīstama platformā “TikTok”. Viņa tur veido izglītojošus video pasākumiem. Pati ilgus gadus bijusi pasākumu vadītāja. Lai arī ar mūziku nesaistīta, šajā stāstā iesaistās arī trešā persona – Lāsma. Viņa arī ir pazīstama pašmāju satura mīļiem. Lāsma savā “TikTok” profilā pārsvarā veido ikdienišķu saturu. Pašai, cik var noprast, Rīgā pieder Dubaijas smaržu veikals.
Šoreiz Lāsma bijusi tā, kas aizsākusi tā saukto “TikTok” drāmu. Viņa savā profilā bija ielikusi video, kur ne ar tiem labākajiem vārdiem izsakās par Raivja dziedāšanu.
Sākumā Lāsma sazinājusies ar Raivi privāti, lūdzot izņemt video, kurā izpilda šo dziesmu. Raivis to nevēlējās darīt, jo Lāsma nav nekādi saistīta ar dziesmu. Vienīgā šķietamā saikne ir draudzība ar Gitu Muižnieci. Pēc Raivja atteikuma klajā nāca Lāsmas publiskais video.
Pēc tam, kā jau pienākas, arī Raivis Lāsmu neatstāja bez atbildes, bet veltīja viņai atbildes video, kuram šobrīd ir vairāk nekā 100 tūkstoši skatījumu. Video Raivis izklāsta notikumu gaitu. Arī to, ka Lāsma iepriekš ar viņu ir sazinājusies, vēloties pasūtīt apsveikuma dziesmu. Raivis nosmej: “Cik interesanti ir tas, ka taisa heita (naida) video, bet pati klusībā atbalsta.”
Raivis publisko arī Lāsmas privāto vēstuli, kurā lasāms: “Lūgums izņemt “Zirnekļu tīklos – iešu tev līdz” dziesmu, autorei nepatīk Jūsu izpildījums.
Video Raivis turpina, sakot, ka pēc viņa domām autortiesības nav pārkāptas, jo viņš izpildīja tikai daļu no dziesmas, neiedziedot to profesionāli studijā un nelietojot oriģinālo pavadījumu.
video beigās saka Raivis.
Neskaitāmi “TikTok” lietotāji izrādījuši solidaritāti Raivim, publicējot savas šīs dziesmas izpildījuma versijas. Redakcija novēroja, ka dziesmas autore atbalsta dziedātājus, kuriem “labi skan”.
Lai noskaidrotu, vai šajā gadījumā tika pārkāptas autortiesības, LA.LV sazinājās ar Zvērinātu advokātu biroju “Ellex Kļaviņš”
Anna Marta Riekstiņa, zvērināta advokāta palīdze, skaidro, ka “Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā atzīts, ka arī īsi fragmenti var būt aizsargāti, ja tie atspoguļo autora radošo izpausmi,” pat ja netiek izmantoti oriģinālie ieraksti, publikācija nav profesionālas kvalitātes vai tiek publicēts tikai fragments.
“Principā Raivim nepieciešama licence gan muzikālā darba izmantošanai, gan – ja izmantots fonogrammas ieraksts – arī ar to saistīto tiesību izmantošanai. Tomēr praksē lielākā daļa cilvēku, kas ievieto dziesmu kaverversijas “TikTok” vai “YouTube”, licences individuāli nesaņem.
Tas ir tādēļ, ka platformām ir jānoslēdz vispārēji licencēšanas līgumi ar kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, piemēram, Latvijā ar AKKA/LAA (Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība) par muzikālajiem darbiem un LaIPA (Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība) par fonogrammām, kā arī ar lielākajiem izdevējiem un ierakstu kompānijām.
Šie līgumi ļauj lietotājiem ievietot nekomerciālus video, neiegūstot licences tieši. Tāpēc lielākā daļa šādu video sociālajos tīklos paliek pieejami, un autori atlīdzību saņem caur platformu licencēšanas un monetizācijas sistēmām,” skaidro Riekstiņa.
Viņa turpina: “Ja Raivis savā “TikTok” profilā vienkārši publicē hobija kārtā dziedātas dziesmas, šādus nekomerciālus video parasti sedz platformas licences, un individuāla atļauja nav nepieciešama. Tomēr situācija mainās, ja Raivis ar šiem video pelna naudu.
Ja viņš sniedz muzikālus sveicienus, par kuriem pasūtītāji norēķinās viņa mājaslapā, vai arī izmanto “TikTok” monetizācijas iespējas, tā jau ir komerciāla izmantošana, uz kuru platformas nekomerciālo augšupielādējumu licence vairs neattiecas. Šādos gadījumos ir jāizmanto tikai TikTok “Commercial Music Library” vai jāsaņem atļauja no AKKA/LAA un/vai LaIPA.
Jāņem vērā, ka platformu licenču saturs nav publiski zināms, un nav iespējams droši pateikt, vai katra platforma ir noslēgusi līgumu tieši ar Latvijas kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. Vienlaikus jāuzsver, ka Autortiesību likuma 56.1 pants un ES Direktīvas 2019/790 17. pants uzliek pienākumu lielajām platformām nodrošināt licencēšanu arī mazākos tirgos, tāpēc var pamatoti pieņemt, ka šādi līgumi pastāv. Tādēļ Raivja arguments, ka “TikTok” automātiski filtrē ar autortiesībām aizsargātu saturu, ir kļūdains. Platformas filtrēšana negarantē lietojuma likumību.”
Vai Muižnieces nepatika pret Raivja izpildījumu ir pietiekams iemesls, lai pieprasītu video dzēšanu? Riekstiņa skaidro, ka
Lai rastos morālo tiesību aizskārums, būtu jāpierāda, ka konkrētais izpildījums sagroza darbu vai aizskar autora godu un cieņu. Ja izpildījums ir uzticīgs oriģinālam un nesagroza darbu, autora neapmierinātība vien nav pietiekams pamats pieprasīt video dzēšanu, protams, ar nosacījumu, ka izmantotie ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātie objekti ir licencēti.”
Izrādās, Raivis korekti reaģējis uz Lāsmas privāto ziņu. Lai arī Lāsmu tas aizskāra, un pēc Raivja privātās ziņas viņa “netīro veļu” nolēma “mazgāt” publiski – Raivim bijusi taisnība. Riekstiņa skaidro, ka Lāsmai kā trešajai personai nav bijušas tiesības pieprasīt Raivim izdzēst video. “Neviena trešā persona, kas nav pilnvarota, nevar pamatoti pieprasīt dzēšanu.
Tādēļ Raivim uz šādu privātu ziņu nav juridiska pienākuma reaģēt. Viņš var pieklājīgi atbildēt, ka šādas prasības ir jāceļ pašam autortiesību subjektam, identificējot sevi un savas tiesības. Pretējā gadījumā tas ir vienkārši personīgs viedoklis, nevis saistošs pieprasījums,” skaidro Riekstiņa.
Lai arī citiem “cover” versiju izpildītājiem nerastos līdzīgas situācijas, Riekstiņa iesaka rīkoties šādi: “Izpildot un publiskojot “cover” versijas, izpildītājiem Latvijā jāapzinās, ka tiek aptvertas vairākas tiesības: autortiesības uz muzikālo darbu un ar fonogrammu saistītās blakustiesības.
Juridiski atļauja ir nepieciešama vienmēr, neatkarīgi no tā, vai izmantošana ir komerciāla vai nekomerciāla. Tomēr praksē lielākajā daļā nekomerciālu gadījumu problēmu nav, jo platformas, piemēram, “TikTok” un “YouTube”, pašas slēdz licences ar kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. Tādējādi individuālus lietotājus tiesību subjekti gandrīz nekad neuzrunā.
Risks rodas, ja darbība iegūst komerciālu raksturu. Ja mākslinieks par izpildījumu saņem samaksu, ja ar video tiek reklamēts produkts vai sniegts pakalpojums, tad platformu licences neattiecas. Šādos gadījumos jāizmanto tikai TikTok “Commercial Music Library” vai jāsaņem atļauja no AKKA/LAA un/vai LaIPA. Tāpat jāizvairās no komerciālu ierakstu izmantošanas fonā, jo tas piesaista fonogrammu producentu tiesības.”
Pēc tam, kad Muižniece privāti sazinājās ar Raivi, Raivis video no “TikTok” dzēsa. Tāpat savu video ir izdzēsusi arī Lāsma. Raivis savā kontā atstājis divus video, kuros skaidro šo situāciju.
Autortiesību drāmas otrā un noslēdzošā daļa. Ierakstiet komentārā, kā tad īsti ir, vai cilvēki drīkst publicēt citu autoru dziesmu fragmentus interneta vidē?
