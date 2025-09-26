Steidzīgajā ikdienā ērtība ir lieta, ko mēs noteikti spējam novērtēt. It īpaši, ja runa ir par sabiedriskā transporta biļetēm, kuras var ātri un vienkārši iegādāties mobilajās lietotnēs. Taču šī ērtība reizēm var sagādāt arī negaidītus šķēršļus. Šoreiz stāsts par iespēju iegādāties vilciena braucienu abonementu uz mēnesi jeb laika biļeti.
Ar mūsu redakciju sazinājās iedzīvotāja no Ogres, kuras meita mācās vidusskolā Rīgā. Lai ērtāk un vienkāršāk, meitenes mamma jaunā mācību gada sākumā mobilajā lietotnē “Vivi Latvija” iegādājās mēneša biļeti, kuru bija domājusi lejupielādēt un pārsūtīt meitai lietošanā. Bet nepatīkams bija pārsteigums, ka biļeti iespējams izmantot tikai tajā ierīcē, kurā pirkums veikts.
Sieviete stāsta: “Atdevu meitai savu piekļuvi mobilajai lietotnei. Viņa iegāja manā kontā no sava telefona un dažas dienas tā arī brauca, līdz viņu izmeta ārā no konta. Paziņojumā bija teikts, ka šis konts saslēgts ar citu ierīci. Meitai nācās papildus samaksāt par braucienu. Kad zvanīju uz konsultāciju tālruni, man paskaidroja, ka, jā – šīs mēneša biļetes drīkst pirkt tikai ar to ierīci, ar kuru pēc tam biļete tiks izmantota.”
Tas liek uzdot jautājumus – kāpēc noteikumi ir tik stingri, kas notiek gadījumā, ja telefons tiek pazaudēts vai tas salūzt, un vai šāds risinājums neierobežo cilvēkus, kuriem nav pieejams viedtālrunis? Arī domājot par vecākiem, kuri šīs biļetes pērk saviem bērniem – vai tas nesagādā liekus sarežģījumus, kad visam jābūt ērti un vienkārši?
Kā informē “Vivi Latvija” pārstāve Sigita Paula, Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja, šādi noteikumi saistīti ar drošību.
“Digitāli iegādātās laika biļetes ir pieejamas tikai mobilajā lietotnē “Vivi Latvija” un tiek piesaistītas konkrētam lietotāja profilam, tāpēc tās var iegādāties tikai autorizēti klienti. Šāda pieeja garantē augstāku drošības līmeni un caurskatāmību biļešu apritē – biļetēm tiek izmantots mainīgais digitālais kods, līdz ar to tās nevar viltot vai nodot tālāk citai personai, un tās pasargā no ļaunprātīgas izmantošanas.”
Taču, laika biļetes joprojām var iegādāties arī papīra formātā, neierobežojot cilvēkus, kuriem nav viedtālruņi.
“Laika biļetes var iegādāties trīs veidos: mobilajā lietotnē “Vivi Latvija” un biļešu kasēs. Biļetes iespējams iegādāties arī “Vivi” tīmekļvietnē (www.vivi.lv), tomēr, lai tās reģistrētu un izmantotu vilcienā, pasažierim jāizmanto mobilā lietotne “Vivi Latvija”. Šāda veida biļetes nav iespējams iegādāties vilcienā pie konduktora. Papīra laika biļetes ir iespējams iegādāties biļešu kasēs.
Pasažieriem tiek piedāvātas laika biļetes ar derīguma termiņu 1, 3, 5 vai 30 dienām. Tās ir derīgas neierobežotam braucienu skaitam abos virzienos konkrētajā maršrutā izvēlētajā periodā, un tās var iegādāties arī iepriekšpārdošanā – līdz pat desmit dienām pirms brauciena,” skaidro Sigita Paula.
Kas notiek gadījumos, ja telefons, piemēram, vairs nedarbojas vai tiek pazaudēts – vai cilvēks zaudē tiesības uz jau iegādāto abonementu? “Vivi Latvija” pārstāve atbild noraidoši.
“Nē, pasažieri nezaudē iegādātās biļetes vai abonementus. Ja mēģināsiet autorizēties savā kontā citā ierīcē, piekļuve drošības nolūkos var tikt īslaicīgi bloķēta. Tas ir aizsardzības mehānisms pret iespējamiem krāpniecības gadījumiem. Šādā situācijā aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni 8760. Pēc identitātes pārbaudes piekļuve kontam tiek attālināti atjaunota, un visas iegādātās biļetes un abonementi atkal kļūst pieejami.”