“Man, skolniecei, trīs vecenes uzbruka!” Ļaudis atklāj, ka sabiedriskais transports kļuvis par bīstamu vietu bērniem 0
Sabiedriskais transports ikdienā ir vieta, kur satiekas dažādas paaudzes. Nereti dzirdēts, ka nepieklājīga ir jaunākā paaudze, jo nav gatava atdot savu sēdvietu vecāka gada gājuma ļaudīm. Tāpat dzirdēts, ka bērni un/vai jaunieši neievēro vispārpieņemtas ētikas normas, ir rupji un skaļi. Tomēr kāds sociālo mediju ieraksts atklāj pavisam citu ainu.
“Esmu novērojusi, ka sabiedriskajā transportā pieaugušie pret bērniem, jo sevišķi skolēniem, izturas rupji un neiecietīgi. Sēž pa diviem krēsliem, ja pajautā palaist apsēsties brīvajā vietā, atbild rupji, ka var arī pastāvēt. Pēc tam tie paši bļauj, ka bērni ir nepieklājīgi. “Rīgas Satiksmē” šodien gadījums,” vietnē “Threads” dalās Gunta.
Izrādās, Gunta nav vienīgā, kura novērojusi šādu parādību. Komentāros vairāki cilvēki dalās līdzīgos novērojumos un pat savās pieredzēs par to, kā pieaugušie, visbiežāk pensionētas sievietes, aizskar bērnus un jauniešus sabiedriskajā transportā.
Piemēram, kāda sieviete komentāros raksta, ka pirms dažiem gadiem braukusi ar autobusu un sēdējusi tieši aiz šofera. Autobusā bijuši tikai trīs cilvēki, tāpēc ar vietu izvēli problēmu nebija. Viņa apsēdusies un skatījusies pa logu, lai nesāktos “kustību slimība”.
Kādā pieturā iekāpusi “standarta nelaimīgā, mūžīgi neapmierinātā, jauniešu apbižotā tante”. Lai gan autobusā bijušas brīvas vietas, sieviete nostājusies tieši blakus meitenei un elsusi kā nikns bullis. Meitene to pat nepamanījusi, jo bijusi iegrimusi skatā aiz loga.
Pēkšņi tante, pat nemēģinot pieklājīgi palūgt, vēsā mierā sākusi sist meitenei pa muguru un galvu ar slotām un kaut kādiem spaiņiem, pieprasot, lai viņa palaiž. Turpat blakus bijusi tieši tāda pati brīva sēdvieta.
Komentāra autore piebilda, ka sievietes acīs viņa esot bijusi “pretīga, neaudzināta infantīle”.
Savukārt cita sieviete ir bijusi lieciniece līdzīgām situācijām. Viņa atklāj, ka redzējusi, kā pensionāres rausta jaunākās paaudzes mugursomas. Arī Māra ir novērojusi, kā pieaugušas sievietes “rupji uzbrēc” bērniem, jo tie skatās telefonā, runā ar draugiem vai netiek garām mugursomai.
Vēl kāda skolniece atklāj, ka arī viņa reiz ko tādu piedzīvojusi: “Man kā skolniecei trīs vecenes uzbruka, jo “stāvēju viņām ceļā” (tramvajs bija pilns, un man nebija citas vietas, kur stāvēt)”.
Laura par šādām situācijām izsakās īsi un konkrēti: “Ar skolēniem nekad nav bijušas problēmas. Tie nepieklājīgie biežàk citas paaudzes.”
