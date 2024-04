Ilustratīvs foto. Foto: Shutterstock

Meitene pastāsta mātei, ko viņai nodarījis patēvs: sieviete nekavējoties izsauc policiju un izraida viņu no mājām Ieteikt







Valsts policija (VP)ir pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par seksuālu vardarbību pret kādu jaunieti no patēva puses Kuldīgas novadā. Materiāli šobrīd ir nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Pagājušā gadā VP Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirknī saņemta informācija no kādas Kuldīgas novada iedzīvotājas, ka viņas meita ir cietusi no seksuālas vardarbības no patēva puses. VP amatpersonas ieradās notikuma vietā un par notikušo uzsāka kriminālprocesu.

Noskaidrots, ka vīrietis, kurš dzīvojis kopā ar sievieti, tās dienas rītā, apzinoties, ka meitene ir materiāli un citādi atkarīga no viņa, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi veica seksuāla rakstura darbības fiziskā saskarē ar sešpadsmit gadus nesasniegušās jaunietes ķermeni un pret viņas gribu. Vīrietis divas reizes pieskārās ar roku meitenes sēžamvietai.

Jauniete par notikušo izstāstīja mammai, kura nekavējoties izsauca VP, vēlāk pārtraucot komunikāciju ar vīrieti un izraidot viņu no īpašuma.

Vīrietis policijai savu vainu izdarītajā atzina un iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā par šāda veida noziedzīgiem nodarījumiem.

VP šā gada aprīļa mēnesī pabeidza izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā un nodeva to prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Saskaņā ar Krimināllikumu, par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo un ja tas izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.

Soda apmēru noteiks tiesa.

VP norāda, ka galvenokārt bērni nerunā par lietām, kuras ar viņiem ir notikušas, taču ja bērns tomēr uzticas un pastāsta kaut vienam tuviniekam vai pazīstamajam, aicinājums šim cilvēkam reaģēt un vērsties pie speciālistiem, kuri tālāk strādās ar bērnu un pārbaudīs, ko bērns ir pārdzīvojis un kam izgājis cauri. Par šādiem gadījumiem ir svarīgi informēt speciālistus un bērnam ir būtiski saņemt psiholoģisko palīdzību.

VP atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.