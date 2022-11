Publicitātes foto

Lai arī Eiropā sieviešu ir vidēji par 5.5% vairāk (un Latvijā statistiski uz 100 vīriešiem ir 117,3 sieviešu – kas ir augstākais rādītājs kontinentā) nekā vīriešu, iesaiste augstākā līmeņa vadībā un tehnoloģiju veidošanā nav viennozīmīga. Sievietēm joprojām jāpārvar vairāk šķēršļu un viņu karjeras ceļš ir smagāks un garāks. Huawei jau vairāku gadu garumā attīsta virkni iniciatīvu, kas ļauj pasaules notikumu ritmā iemirdzēties īpašām sieviešu aktivitātēm un sniedz iespēju idejām, kuras radījušas sievietes atbalsoties plašākā mērogā.

Nesen Eiropā tika svinēta “Lauku sieviešu diena” – aktivitāte, kurā tieši valstu novados un provincē dzīvojošās sievietes var daudz pamanāmāk paust savas idejas.

Huawei Eiropas lietu pārstāvis Tonijs DžinJongs (Tony Jin Yong) uzsvēra, ka “Huawei ir klātešoss Eiropā – gan tirgū, gan inovāciju laukā, jau vairāk nekā 22 gadu garumā. Mēs esam neatņemamam Eiropas inovāciju telpas daļa un redzam cik svarīgi ir dot savu artavu talantu izaugsmē un digitālās iekļaušanas jautājumos.”

Šogad oktobra beigās savu redzējumu par to kādai būt Eiropas digitālajai nākotnei un pārvaldības sniedza Apvienoto Nāciju organizācija laižot klajā e-pārvaldības pieredzi un ieceres, apkopojošajā dokumentā (2022 E-Government Survey). Tas rāda nāciju progresu, pārsteigumus un iespēja nacionālajām valdībām īstenot pārmaiņu procesu iesaistot lēmumos visus iedzīvotājus, arī attālo teritoriju pārstāvjus līdzās reģionu attīstības centriem un lielpilsētām.

“Publiskā sektora digitālā transformācija nav tikai par to, lai uzlabotu valsts piedāvāto pakalpojumu un procesu efektivitāti; tas ir arī par labu publisko papakojamu sniegšanu un iespējām kopienas iesaistē. Dodot iedzīvotājiem iespēju paust savu viedokli, piedāvājot tiem iespēju sniegt savu redzējumu un līdzdarboties, laba pārvaldība veido augstāku publiskās uzticēšanās līmeni, kur tieši pieaugošās sabiedrības vajadzības ir lielākā prioritāte. Lielākā, ja ne pamata atšķirība privātā un publiskā sektora ikdienā ir tā, ka publiskais sektors neizvēlas savu klientu. Komercuzņēmums, privātajā sektorā var iezīmēt savu mērķa tirgu, mērķa auditoriju un izvēlēties tam atbilstošu zīmola pozicionējumu un pakalpojumu cenu, lai uzrunātu tieši savu klientu grupu. Šādi – segmentējot sabiedrību privātais uzņēmums spēj izraudzīties savu patērētāju. Valstu valdībām un pašpārvaldēm tas nav iespējams – jo publiskajā sektorā pakalpojumi jāveido visiem un vispārpieejami,” – tā ANO pētījuma piektajā nodaļā, kurā runāts par digitālās pārvaldības nākotni min eksperti.

Te, LA.lv slejās jau rakstīju par sievietes līderības spēku un Huawei sniegtajām iespējām apgūt papildu zināšanas vasaras skolas ietvaros, Ķīnas tehnoloģiju koncerns nav apstājies ceļā uz plašāku apvāršņu atvēršanu sievietēm Eiropā.

Huawei nevairās no vārda “lauki”, meklējot inovācijas mūsu kontinenta reģionos.

“Nav pārāk lielu sapņu,” teica Eiropas līderības akadēmijas idejas autore un Lauku sieviešu akadēmijas foruma idejas īstenotāja Berta Herrero (Berta Herrero Estalayo). Viņa ar Huawei atbalstu tiecas veidot iekļaujošāku un līdztiesīgāku Eiropu. “Ja Tev ir sapnis, mēs esam šeit, lai atbalstītu tā īstenošanu. Un ciems – tā ir laba vieta, kurā sākt iezīmēt tehnoloģiju inovāciju ceļu Eiropā”, tā smaidot uzrunāja pasākuma dalībnieces Herrero.

Šajos pasākumos, kas centrējas ap ieceri dot lielāku atbalsi sieviešu darbam Eiropā, viņu veidoto digitālo projektu pamanāmībai jāpiemin arī visjaunākais no Huawei atbalstītajiem – tehnoloģiju karnevāls, kas ar devīzi “Tehnoloģijas viņai, tehnoloģijas, ko veidojusi viņa, tehnoloģijas kopā ar viņu” (Tech for her, Tech by her, Tech with her) risinājās pavisam nesen norisinājās Austrijā.

Starp daudzajām spožajām un jau sekmīgi īstenotajām idejām gribas izcelt Lilja lietotni – sieviešu izstrādātu aplikāciju, ar kuras palīdzību vardarbības upuri (vai tā būtu seksuāla vardarbība, vai arī vardarbība ģimenē), var ziņot par apdraudējumu un fiksēt jebkuru fizisko aizskārumu. ŠĪ tēma, diemžēl ir sāpīgi aktuāla, jo kā liecina pēdējie apkopotie dati – teju katra trešā sieviete tikusi pakļauta kādai no vardarbības formām..

Huawei, nevairoties no temata, kas citā politkorektā vidē varbūt tiktu izslēgts no lielu forumu skatuves, savas neērtības dēļ – guva atbalsi un par šo lietotni un tās panākumiem stāstīja pašas veidotājas.

Pasaules lielajiem uzņēmumiem līdzās viņu primārajai misijai un inovāciju attīstībai ir iespēja atbalstīt mazākus inovāciju un tehnoloģiju jaunrades strāvojumus, ir iespēja nonākt pasaules mediju uzmanības centrā mazāk komfortablām idejām – jo tieši visu inovāciju spēks, inovāciju aktivitāte reģionos – tas kopā veido Eiropu. Tādu dzīves telpu, kurā vēlamies atrasties un darboties.