“Paņemiet, iztērējiet, un rīt mēs nezinām, ko darīsim.” Igauņi jau nožēlo – vai latvieši atkārtos to pašu kļūdu? 0
Ļaujot izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumus, liela daļa šīs naudas nonāktu īstermiņa patēriņā un sāpīgāk ciestu mazāk turīgie iedzīvotāji, intervijā aģentūrai LETA teica Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
Igaunijā iedzīvotājiem iepriekš ļāva izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumus, un Lietuvā tas atļauts šogad.
Latvijas Bankas prezidents uzsvēra, ka Latvijā pensiju otro līmeni “nedrīkst “izpļekarēt” un nodzīvot”, jo tā sāpīgākās sekas būs tieši mazāk turīgajiem iedzīvotājiem.Kaz
Kazāks skaidroja, ka atbalstam iedzīvotājiem vienmēr ir jābūt mērķētam un sniegtam tiem, kam tas ir nepieciešams. Patlaban ekonomika aug, bezdarbs ir zems un “helikoptera nauda” nav nepieciešama. Patlaban vajadzētu palīdzēt iedzīvotājiem uzlabot prasmes, lai viņi var atrast labāk apmaksātu darbu, nevis šādi tērēt valsts naudu.
Viņš uzsvēra, ka jāskatās ar prātu un nevajag visu naudu notērēt šodien. Gan no Igaunijas, gan citu valstu piemēra redzams, ka liela daļa izņemtā uzkrājuma nonāk īstermiņa patēriņā, nevis iedzīvotāju ilgtermiņa dzīves kvalitātes celšanā.
“Pensiju sistēma ir vajadzīga tad, kad iedzīvotājs jau ir vecs un viņam strādāt ir grūtāk. Līdz ar to strādājošu sistēmu nojaukt nedrīkst. Mans mudinājums ir uzlabot šo sistēmu, un iepriekšējos gados diezgan daudz kas ir darīts,” teica Kazāks, skaidrojot, ka, piemēram, pagājušajā gadā tika samazinātas pārvaldītāju komisijas, kas iedod iedzīvotājiem lielāku ieguvumu no otrā pensiju līmeņa.
Tāpat beidzot lielākā daļa iedzīvotāju izvēlas pareizos pensiju fondus.
“[Uzmanība jāpievērš] šādām lietām, nevis pateikt, paņemiet, iztērējiet, un rīt mēs nezinām, ko darīsim. Tas būtu ļoti bīstami,” uzsvēra Kazāks.