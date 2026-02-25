Ziema atkāpjas? Trešdien Latvijā gaidāms saulains laiks 0
Trešdien Latvijā būs lielākoties saulains un sauss laiks, vien no rīta dienvidaustrumos gaidāms neliels sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dienas laikā Latvijā būs jūtama anticiklona pastiprināšanās. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra būs +1…-4 grādi.
Rīgā debesis dienas gaitā skaidrosies un tā aizritēs bez nokrišņiem. Vējš lēni pūtīs no ziemeļu puses, un maksimālā gaisa temperatūra būs ap 0 grādiem.
Trešdienas rītā labākais ceļu stāvoklis ir Kurzemē, bet pārējā Latvijas teritorijā sniegs un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, liecina “Latvijas valsts ceļu” informācija.
Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa visiem valsts galvenajiem autoceļiem Vidzemē, Latgalē un Zemgalē.
Kurzemes virzienā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Liepājas šosejas posmos no Rīga līdz Apšupes krustojumam un no Bikstiem līdz Skrundai, Ventspils šosejas posmos no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij, kā arī pa galvenajiem ceļiem Kuldīgas apkārtnē.
Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā.