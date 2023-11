FOTO: No “Praktiskais latvietis” arhīva/Latvijas mediji

Melno plūškoku izaudzēju no zariņa, tagad tam otrais gads. Kad kociņu apgriezt – tagad vai pavasarī? Vai to var pavairot arī no ogu sēklām? Jautā Pēteris no Aknīstes.

Krūmiņš rudenī jāstāda pastāvīgā vietā, kamēr zeme nav sasalusi, apgriezt var dzinumu nenobriedušos galus. Turpmāk krūmu nav nepieciešams formēt, jo melnā plūškoka kultūršķirnes nav tik ziemcietīgas kā savvaļā augošās.

“Melno plūškoku ar sēklām pavairo, ja vēlas nodarboties ar selekciju. Izmantojot šo metodi, lai izaudzētu stādus ogu ieguvei, nebūs nekāda ieguvuma, īpaši, ja pavairo šķirnes, to skaitā no savvaļas sēklaudžu audzēm atlasītus vietējos plūškoka klonus. Lielākā daļa ģeneratīvi izaudzēto augu ievērojami atšķirsies no mātesaugiem, būs daudz sliktāki – ar ļoti sīkām, neēdamām ogām, turklāt krūmi sāks ražot tikai desmitajā gadā pēc sējas vai arī neražos nemaz,” skaidro Dārzkopības institūta pētniece Inese Drudze.

Vislabāk melno plūškoku pavairot veģetatīvi – plūškoks ir ļoti audzelīga kultūra, kam lapainie spraudeņi viegli un ātri apsakņojas.

Tie sāk ražot jau trešajā ceturtajā gadā.

Vislabākais laiks plūškoku puskoksnaino spraudeņu griešanai ir jūnija otrā puse – šajā laikā dzinumi vairs nav mīksti un lokani, bet jau kļūst cietāki.

Spraudeņu gatavošanai der spēcīgi viengadīgie dzinumi (nenobriedušās galotnītes neizmanto). Spraudeņus griež 12–15 cm garus, ar vienu lapu pāri. Apakšā spraudenim veic slīpu griezumu (augi labi sakņojas, tāpēc nav jāuztraucas, ja griezums nav precīzi zem pumpura). Lielajām lapām samazina virsmu, saliktajām lapām izkniebjot dažas daivas. Sprauž kūdras un perlīta vai kūdras un priežu mizas mulčas smalkās frakcijas maisījumā. Nevajadzētu izmantot tīru kūdru, jo laistot tā sablīvējas un tajā nav gaisa.

Ja apsakņo tikai pāris spraudeņu, tos sprauž podiņos un virs tiem uzliek stikla burku. Ja vēlas iegūt vairākus stādus, sprauž kastītēs vai kasetēs, apklāj ar plēvi un novieto siltumnīcā. Zem šāda dubultā seguma veidojas labs mikroklimats – augsts gaisa mitrums, karsts gaiss un silts substrāts, kas plūškoka spraudeņiem ļoti patīk.

Rudenī stādiņus var pārpodot nelielos podiņos vai arī pārstādīt dobē.