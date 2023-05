Veselības ministre Līga Meņģelsone un “Mēness aptiekas” farmaceite, aptiekas vadītāja Rēzeklnē Irmīna Karacejeva Publicitātes foto

„Mēness aptieka”: Farmaceite saņem Veselības ministrijas apbalvojumu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā Ieteikt











„Mēness aptieka”: Farmaceite saņem Veselības ministrijas apbalvojumu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā “Mēness aptiekas” farmaceite, aptiekas vadītāja Rēzeklnē Irmīna Karacejeva saņēmusi Veselības ministrijas Atzinības rakstu par ilggadīgu, atbildīgu un personīgu attieksmi piepildītu profesionālo darbību.

Medicīnas muzejā godinot kopumā 43 veselības nozares darbiniekus un pirmssvētku gaisotnē veltot viņiem sirsnīgus pateicības vārdus, veselības ministre Līga Meņģelsone pasniedza Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus, kā arī Ministru kabineta Atzinības rakstu. Veselības ministre uzsvēra katra nozares profesionāļa īpašo ieguldījumu Latvijas iedzīvotāju veselībā un akcentēja to, ka katrs šāds pateicības pilns notikums ir ierakstīts un saglabājams Latvijas medicīnas vēsturē.

„Esam ļoti lepni un priecīgi par šo novērtējumu, un no sirds sveicam! Irmīna Karacejeva ir rūpīga un zinoša prakšu vadītāja jaunajiem farmaceitiem un farmaceita asistentiem – ievadījusi darbā vairākus jaunos speciālistus, kuri izveidojuši veiksmīgu karjeru farmācijā. Viņa aizvien regulāri mācās un apgūst nozares jaunumus un farmaceitiskās aprūpes pilnveidošanas prasmes, ir sirsnīga un atsaucīga kolēģe,” saka „Mēness aptiekas” valdes priekšsēdētāja Vilma Druliene.

„Savu darbu daru ar patiesu prieku un tā nu sanāk, ka aptieka ir mans liktenis. Jau 45 gadus strādāju aptiekā un katra diena ir apliecinājums tam, ka profesijas izvēle ir bijusi pareiza. Esmu pateicīga, ka varu no sirds palīdzēt cilvēkiem, ” tā farmaceite Irmīna Karacejeva.

„Irmīnas sirsnība un iedziļināšanās katra aptiekas apmeklētāja situācijās un vajadzībās, viņas sniegtie pārdomātie padomi ļāvuši izveidot ciešas abpusējas uzticēšanās saites ar aptiekas apmeklētājiem, kas nenoliedzami ir sevišķi svarīgi ārstēšanās laikā un sekmē pacienta apzinātu, aktīvu līdzdalību veseļošanās ceļā. Irmīna vienmēr uzklausa, iedziļinās un izskaidro katru zāļu lietošanas niansi, brīdina par iespējamam blakusparādībām un izskaidro sagaidāmo zāļu lietošanas efektu. Viņai piemīt spēja iedvest mieru un izveidot struktūru arī apmulsušu aptiekas klientu prātos, kuri ar zāļu lietošanu saskārušies pirmo reizi vai arī kuriem ikdienā jālieto liels skaits medikamentu,” tā Irmīnu Karacejevu raksturojuši Rēzeknes iedzīvotāji, kuri novērtē viņas padomu, strādājot “Mēness aptiekā” Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 117, ilgu gadu garumā sniedzot farmaceitisko aprūpi un palīdzot daudziem desmitiem visu paaudžu rēzekniešu gan atgūt, gan uzturēt labu veselību.

Aptieku uzņēmumam „Mēness aptieka” ir gan nelielas aptiekas reģionos, gan klientu iecienītas aptiekas tirdzniecības centros, poliklīnikās. Uzņēmumam ir aptiekas ar doktorātu līdzās, diennakts aptiekas un aptiekas ar zāļu izgatavošanas funkciju. „Mēness aptiekas” zīmols ir arī vienai no vecākajām Rīgas aptiekām – “Vecpilsētas aptiekai”, kas savas funkcijas pilda jau vairāk nekā 200 gadus, kā arī visiem zināmajām diennakts aptiekām Rīgā – „Kamēlijas aptiekai” un „Jaunajai Torņakalna aptiekai”. „Mēness aptieka” radījusi iespēju arī attālinātām farmaceita konsultācijām un piegādā aptiekas produktus (nepieciešamības gadījumos arī recepšu medikamentus) uz mājām.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un atbildīgākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, Latvijas mīlētāko zīmolu TOP 10 reizi pētījuma laikā „Mēness aptieka” ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir klientam draudzīgs uzņēmums un ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu klientu drauga statusam – Customers’ Friend – Superior Excellence”/ “Customers’ Friend – Because it’s you we care about”, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. Par to liecina jaunākie 2023. gada Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti. „Mēness aptiekai” kā visā Latvijā pieejamam aptiekas zīmolam ilgtspēja iedzīvotāju vērtējumā ir būtisks rādītājs.

“Mēness aptieka” 2022. gadā ir saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā.

http://www.menessaptieka.lv

http://www.veselibaskarte.lv