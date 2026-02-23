115 statistikas rādītāji vairs netiek atjaunināti – pat dati par pārtiku klasificēti. Ko Kremlis slēpj? 4
Kremlis cenšas slēpt patieso nabadzības līmeni Krievijā – Krievijas varas iestādes ir klasificējušas mājsaimniecību ienākumus un izdevumus, valsts sektora darbinieku algas (tostarp skolotāju, ārstu un pētnieku), sociālo pabalstu apmērus u.t.t. 2025. gada beigās Krievija pārtrauca atjaunināt 115 statistikas rādītājus.
Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienests uzskata, ka Kremlis cenšas slēpt valsts patieso nabadzības līmeni.
Saskaņā ar SVR sniegto informāciju Krievijas varas iestādes no statistikas datu krājumiem ir izņēmušas vai samazinājušas 168 tabulas, un Vienotajā starpresoru informācijas un statistikas sistēmā vairs nav aktuālu datu par 115 rādītājiem.
Tā vietā jaunie dati ir atzīmēti kā “pagaidu slēgti”. Jo īpaši ir klasificēti mājsaimniecību ienākumi un izdevumi, valsts sektora algas (tostarp skolotājiem, ārstiem, medmāsām, pētniekiem un kultūras darbiniekiem), sociālo pabalstu apmēri u.t.t., par šo plašāks apraksts vietnē Dialog.ua.
Tagad nav iespējams zināt, cik daudz Krievijas mājsaimniecības tērē pārtikai, mājoklim un komunālajiem pakalpojumiem, medikamentiem un citām pamatvajadzībām.
SVR atzīmēja, ka vairs nav pieejami publiski pieejami dati par “SVO” (kā Krievija sauc karu pret Ukrainu – red. piezīme) Krievijā. Piemēram, tiek slēpts kaujinieku skaits un bēru izdevumi. Turklāt Krievijas varas iestādes atkal ir sākušas slēpt ieslodzīto skaitu, rakstīts medijā.
Vērts atzīmēt, ka ekonomiskās krīzes, pieaugošo cenu un zemo algu dēļ krievi arvien vairāk samazina pārtikas izdevumus.
2025. gadā 31% krievu atzina, ka viņiem nepietiek naudas pārtikas precēm. Vēl 39% krievu ziņoja par ekonomiskās situācijas pasliktināšanos savos reģionos.
SVR uzskata, ka Kremlis apzināti cenšas slēpt Krievijas ekonomikas patieso stāvokli, jo Krievijas varas iestādes vēlas mazināt sabiedrības reakciju uz ekonomisko krīzi.