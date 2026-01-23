“Mēs ar kokiem viņus sistu, atņemtu viņiem automātus un šautu!” Politologs dalās atmiņās par plāniem no barikāžu laikiem 0
Mēs bijām studenti, kad gājām uz barikādēm. Stāvējām pirmajās naktīs pie Herdera pieminekļa, pie Doma baznīcas starp divām barikāžu rindām – tas bija riskanti. Tur bija lauksaimniecības tehnika salikta uz Daugavas pusi priekšā, ka tad desantnieki nāktu par šauru eju. Mēs spriedām, ka mēs ar kokiem viņus sistu, atņemtu viņiem automātus un šautu. Kas būtu bijis, mēs nezinām, ar šādām atmiņām par piedzīvoto tālajā 1991. gadā TV24 raidījumā “Preses klubs” dalījās Andis Kudors, politologs, Latvijas Universitātes pasniedzējs, ārpolitikas eksperts.
“Pirmās naktis bija ļoti īpatnēja sajūta, jo ik pa laikam kāds atskrēja un teica, ka tūlīt uzbruks. Pie Ādažiem tanki esot. Mēs jau nezinājām, nebija jau mobilie telefoni. Pirmās naktis bija tādas īpašas, jo likās, ka uzbruks. Pēc tam jau viss sāka izlaisties.”
Ko ar šo frāzi domāja politologs, skatieties pievienotajā video, tajā viņš spriež arī par mūsdienu sabiedrības vienotību un vai mēs “būtu gatvi atkal kauties”, ja vajadzētu.