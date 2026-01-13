Kad aizies Putins, tad beigsies arī karš: vai Slaidiņš piekrīt šim viedoklim? 0
Kāds TV24 raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skatītājs raksta: “Tātad šis ir Putina karš. Viņam Ukraina šobrīd ir kā smags čemodāns bez roktura – panest grūti, bet pamest nedrīkst. Kad aizies Putins, tad karš arī diezgan ātri beigsies.”
Šo jautājumu komentē Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks: “Es domāju, ka nē. Tur ir visai sistēmai jāsabrūk, tad par ko tādu varēs runāt – tikai tad būs normāls miers. Kas tur mainīsies tagad?”
Pievienotajā video skatieties, uz kādiem daudziem vēsturiski būtiskiem mirkļiem Slaidiņš norāda, aicinot saprast, kā un vai tie ir kaut kā ietekmējuši Krievijā dažādos laikos varas maiņas un tās gadsmitiem uzņemto kursu.