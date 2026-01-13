Kad aizies Putins, tad beigsies arī karš: vai Slaidiņš piekrīt šim viedoklim? 0

14. janvāris 2026
Kāds TV24 raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skatītājs raksta: “Tātad šis ir Putina karš. Viņam Ukraina šobrīd ir kā smags čemodāns bez roktura – panest grūti, bet pamest nedrīkst. Kad aizies Putins, tad karš arī diezgan ātri beigsies.”

Šo jautājumu komentē Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks: “Es domāju, ka nē. Tur ir visai sistēmai jāsabrūk, tad par ko tādu varēs runāt – tikai tad būs normāls miers. Kas tur mainīsies tagad?”

Pievienotajā video skatieties, uz kādiem daudziem vēsturiski būtiskiem mirkļiem Slaidiņš norāda, aicinot saprast, kā un vai tie ir kaut kā ietekmējuši Krievijā dažādos laikos varas maiņas un tās gadsmitiem uzņemto kursu.

Trampa manevri no aizmugures; Putinam atliek vērot, kā krīt sabiedrotie
Kažociņš: Tramps ir vecs vīrs, kurš steidzas atstāt savu pēdu pasaulē
Tagad beidzot būs skaidrs – drīkst vai nedrīkst ēst “banānu diegus”?
