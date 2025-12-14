ASV atjauno “Monro doktrīnu” – tā paredz visai nepatīkamas lietas Eiropai un Ukrainai 0

0:59, 15. decembris 2025
“Runājot par ASV un NATO, tad šeit ir vērojama konkrēta stratēģija. Manuprāt, te ir trīs galvenie punkti. Pirmkārt, ASV mobilizējas uz savu – Rietumu – puslodi, tas ir, praktiski atjauno “Monro doktrīnu”,” tā TV24 raidījumā “Globuss” norāda Raimonds Rublovskis, rezerves pulkvedis, drošības eksperts, politologs.

Viņš atgādina, ka Džeimss Monro (ASV prezidents 1823. gadā) doktrīna paredz, ka ASV ir praktiski jāturpina sava dominance Rietumu puslodē un jānovērš jebkāda koloniālas vai citas lielvaras ienākšana šajā Rietumu puslodē, proti, Latīņamerikā, Centrālamerikā, ASV un Kanādā.

Monro doktrīna ir ASV ārpolitikas princips, ko 1823. gadā izsludināja toreizējais ASV prezidents Džeimss Monro. Tā pamatideja: Eiropas valstīm nav tiesību iejaukties Amerikas kontinentu politiskajās lietās, savukārt ASV apsolīja neiejaukties Eiropas valstu iekšpolitiskajos konfliktos. Īsumā – tā bija kā brīdinājums Eiropai: “Jaunā pasaule amerikāņiem, vecā pasaule eiropiešiem.”

Kā otro punktu Rublovskis min to, ka “ir skaidrs, ka šī stratēģija ir noteikusi, ka NATO netiks paplašināta. Ir skaidrs arī, ka pēc ASV tagadējā prezidenta Donalda Trampa diskursa par Eiropas vājumu ekonomiskā un cita veida sadarbība ar Krievijas Federāciju notiks neatkarīgi no tā, kādā veidā Ukrainas konflikts beigsies.”

Politologs arī aicina neaizmirst to, ko teica ASV aizsardzības ministrs Pīters Hegsets un arī Tramps, ka ASV vairs nekaros svešus karus, ASV neaizsargās demokrātiju vai kā to sauc citur pasaulē, bet ASV ārpolitika balstīsies uz reālu politiku.

“Tātad tas nozīmē, ka ir tikai valsts intereses. Un visi tie, kas runā par vērtībām, ka tagad vērtību dēļ vajadzētu kaut kur iejaukties – paši maksājiet, paši iejaucieties. Ja jums armija ir, tad paši karojiet,” rezumē Rublovskis.

