Vietām autoceļi ir sniegoti un apledo, bet tas vēl nav viss… Laika prognoze pirmdienai 0
Pirmdien Latvijas lielākajā daļā palaikam nedaudz līs, prognozē sinoptiķi.
Debesis būs apmākušās. Vietām valsts austrumos saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, Kurzemē tā ātrums brāzmās sasniegs 11-16 metrus sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +4..+8 grādi.
Rīgā saglabāsies apmācies laiks un brīžiem nedaudz līs. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra būs +7 grādi.
Eiropas ziemeļrietumos atrodas liels ciklons, dienvidos – anticiklons. Atmosfēras spiediens Latvijā 1009-1014 hektopaskāli jūras līmenī.
Vietām Vidzemē un Latgalē autoceļi ir sniegoti un apledo
Pirmdienas rītā vietām Vidzeme un Latgalē autoceļi ir sniegoti un apledo, aģentūrai LETA pavēstīja VSIA “Latvijas valsts ceļi”.
Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 30 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Krāslavas līdz Paterniekiem, Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Varakļāniem līdz Terehovai, kā arī autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Grebņevas līdz Bērzgalei, un arī uz Daugavpils apvedceļa (A15).
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Madonas, Gulbenes, Smiltenes, Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu, Alūksnes, Valmieras un Valkas apkārtnē.
Autovadītājus aicina rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotāji ir aicināti informēt “Latvijas valsts ceļus”, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos “X” un “Facebook”.