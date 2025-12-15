Foto: EPA/Scanpix

LETA
8:36, 15. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Amerikāņu aktieris un kinorežisors Robs Rainers un viņa sieva Mišela svētdien atrasti miruši Rainera īpašumā Losandželosā, atklāja avots policijā.

Viņiem konstatētas durtas brūces, ziņu aģentūrai AP atklāja avots, piebilstot, ka policija saistībā ar notikušo nopratina vienu no Rainera ģimenes locekļiem.

78 gadus vecais Rainers bija viens no ražīgākajiem Holivudas režisoriem, un starp viņa populārākajām filmām ir tādas kinolentes kā “A Few Good Men” (“Daži labi vīri”), “When Harry Met Sally” (“Kad Harijs satika Salliju”) un “The Princess Bride” (“Princese līgava”).

Kā aktieris viņš kļuva atpazīstams ar lomu raidorganizācijas CBS situāciju komēdijā “All in the Family”, par ko divreiz saņēma “Emmy” balvu.

1989. gadā Rainers apprecējās ar fotogrāfi Mišelu Singeru, ar kuru iepazinās filmas “Kad Harijs satika Salliju” uzņemšanas laikā. Viņiem ir trīs bērni.

Pirms tam Rainers bija precējies ar aktrisi un režisori Peniju Maršalu.

