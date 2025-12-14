Foto: Vidvuds Rečs/Facebook. Žoriks kopā ar savu saimnieku.

No rīta vēl brauca uz tirdziņu un priecājās par sniegu! Izdzisusi Latvijas slavenākās pundurcūciņas Žorika dzīvība 0

19:17, 14. decembris 2025
Vēl svētdienas rītā Jelgavā, un ne tikai pazīstamā Vjetnamas punduncūciņa Žoriks priecājās par naktī uznākušo sniegu, bet dažas stundas vēlāk dzīvnieciņš diemžēl beidzis savas šīs zemes gaitas, raksta Jelgavniekiem.lv.

Kā informē saimnieki, Žoriks aizrijies ar cīsiņu mīklā, viņam Ķirpēnu tirdziņā Dobeles novadā, kur pundurcūciņa bija biežs viesis, sniegta palīdzība un izdevies problēmu novērst, taču pa ceļam uz mājām dzīvnieka dzīvība izdzisusi.

Žoriks, kuram bija nepilns pusotrs gads, diezgan droši var teikt, bija slavenākā pundurcūciņa Latvijā – allaž piedalījās pasākumos, priecēja bērnus un pieaugušos, un pat figurēja politiskā kampaņā. Žorikam bija arī ”TikTok” konts, kurā varēja sekot līdzi rukša piedzīvojumiem.

Par Vjetnamas pundurcūkas iecelšanu mājdzīvnieka statusā Vidvuds Rečs domāja piecus gadus. Pētīja sociālos tīklus, kur cilvēki dalās pieredzē. Bet pagājušā gada augustā nobrieda lēmumam – saprata, ka kaut kas dzīvē jāmaina. Un viņš devās pēc Žorika.

”Kad ar Žoriku izejam nelielā pastaigā, garām iet meitenīte. Smaida. Rausta mammu aiz rokas un saka: “Paskaties, kāda cūciņa!” Un tāda priecīga attieksme pret Žoriku ir 95 procentiem cilvēku,” intervijā Delfi.lv teica Vidvuds.

“Mēs visi esam tikai viesi uz šīs planētas, kas saucās Zeme, kurš ilgāk, kurš tik pavisam īsu brīdi….
No rīta tu vēl skanīgi rukšķēji un braucam kopā uz Ķirpēnu tirdziņu pēc kāruma un apciemot ļaudis.
Tik daudz prieka ienesi man un citiem….
Tik daudz jaunu iepazīšanos un dzīvesprieka…
Lai kā tu sacūkotos, es ilgi dusmoties nevarēju…
Daži nejaušības mirkļi un izdzisi man rokās…
Mūžīgā piemiņā – Vjetnamas pundurcūciņa Žoriks, dzimis Tukuma novada Matkulē, pēcāk bija Jelgavnieks 25.08.2024-14.12.2025.” soctīklos raksta Žorika saimnieks Vidvuds.

