Vai ļoti silta, gandrīz karsta, ūdens dzeršana palīdz zaudēt svaru? Speciālistu atbildes ir vienādas 0
Svara zaudēšanas industrija ir miljardu dolāru vērta nozare, kurā ražotāji pelna milzīgu naudu, solot ātrus un vieglus risinājumus. Tomēr eksperti brīdina: nav maģisku triku, un daudzi populāri padomi nav zinātniski pamatoti.
Daudzi sociālo mediju reklamētie triki ir dārgi, neefektīvi un pat kaitīgi. Cilvēki izšķērdē naudu un apdraud veselību, meklējot īsceļus bez zinātniska pamata.
Bet vai pēdējā laikā daudzviet klāstītais, ka karstā ūdens dzeršana palīdz zaudēt svaru, ir patiesība? Nē – nav pārliecinošu zinātnisku pierādījumu, ka karsta ūdens dzeršana tieši veicina svara zudumu, apgalvo vairāki eksperti, kurus citējusi vietne Parade.
Siltajā ūdenī nav nekā maģiska; enerģijas patēriņš, kas nepieciešams vēsāka ūdens uzsildīšanai līdz ķermeņa temperatūrai, ir klīniski nenozīmīgs.
Teorija, ka karsts ūdens “paātrina” vielmaiņu vai “izkausē” taukus, ir mīts. Tāpat nav pierādījumu, ka tas efektīvi detoksicē organismu – nieres un aknas to dara dabiski, un hidratācija palīdz, bet temperatūrai nav īpašas nozīmes.
Karsts (vai jebkuras temperatūras) ūdens var palīdzēt netieši: palielina sāta sajūtu, īpaši pirms ēdienreizēm – tas palīdz ēst mazāk un samazināt kaloriju uzņemšanu. Novērš dehidratāciju, ko bieži jauc ar izsalkumu – dzerot vairāk ūdens, cilvēki mazāk pārēdās.
Ūdens dzeršana pirms ēdienreizēm var palīdzēt ātrāk apmierināt apetīti. Galvenā priekšrocība ir hidratācija un sāta sajūta, nevis temperatūra. Nav universālas atbildes – dzeriet to, kas jums der vislabāk, vēstīts portālā.
Nav vērts tik ļoti ķerties pie temperatūras – silts ūdens var palīdzēt pret gremošanu, uzpūšanos un aizcietējumiem, bet auksts vingrošanas laikā labāk pazemina ķermeņa temperatūru. Auksts ūdens ir labāks sniegumam un hidratācijai vingrošanas laikā. Karsts ūdens var būt nomierinošs rīta sākumam.
Galvenais – dzeriet pietiekami daudz ūdens, neatkarīgi no temperatūras.
7 īsti efektīvi svara zaudēšanas padomi
Joprojām strādā vislabāk olbaltumvielu palielināta uzņemšana – tas paātrina vielmaiņu un ilgāk rada sāta sajūtu.
Samaziniet cukura uzņemšanu – tas virza ķermeni uz tauku dedzināšanu.
Dodiet priekšroku pilnvērtīgiem pārtikas produktiem – izvairieties no pārstrādātiem.
Vingrojiet – vismaz 30 minūtes dienā, 5 dienas nedēļā, der arī pastaigas.
Guliet pietiekami – 7-9 stundas naktī, lai regulētu hormonu darbību.
Pārvaldiet stresu – meklējiet alternatīvas ēšanai stresa laikā.
Meklējiet profesionālu palīdzību – konsultējieties ar sertificētu aptaukošanās speciālistu.