Migla kļūst par arvien biežāku sabiedroto: 7 padomi šoferiem, braucot miglainos apstākļos
Temperatūra valstī ir pazeminājusies, un daudzviet sāk veidoties bieza miglas kārta. Līdz ar to autovadītājiem arvien biežāk nākas saskarties ar izaicinājumiem, ko rada slikta redzamība uz ceļiem. It īpaši sarežģīti kļūst novērtēt attālumu un pamanīt slēptus šķēršļus. Lai palīdzētu tev droši pārvietoties šādos apstākļos, piedāvājam septiņus noderīgus padomus, kas palīdzēs saglabāt drošību uz ceļa.
Brauc lēni
Braucot apstākļos ar zemu redzamību, ir jābūt īpaši piesardzīgam. Vadītājiem ieteicams turēt “vieglu kāju” uz gāzes pedāļa – tas dod vairāk laika pamanīt un reaģēt uz iespējamām briesmām uz ceļa.