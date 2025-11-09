Deputāte atrāda jauno gājēju pāreju, taču vērīgākie fotogrāfijā pamana kaut ko aizdomīgu 7
Rīgas domes deputāte Marta Kotello no partijas “Progresīvie” sociālajos tīklos dalījusies ar prieka pilnu ziņu – gatavo gājēju pāreju Brīvības bulvārī pie Elizabetes ielas. Ierakstam pievienota arī fotogrāfija, kurā vērīgākie sociālo tīklu lietotāji pamanījuši kaut ko, kam tajā nevajadzētu būt.
Kamēr daļa komentētāju pateicas un priecājas par regulējamo pāreju, Tālis Linkaits, komentējot deputātes ierakstu, uzsver: “Publicitātes fotogrāfijās amatpersonām ieteicams ievērot CSN, nešķērsot ielu pie sarkanā.”
“Vai šķērsot ielu pie sarkanā ir progresīvi?” vaicā cits komentētājs.
Savukārt vēl citi aizstāv deputāti, uzsverot, “ja uzsāk šķērsot ielu pie zaļā, tad to arī pabeidz šķērsot”. Tikmēr autovadītājiem jāgaida.
Cits papildina: “Jomas eksministriem vajadzētu zināt par tiesībām pabeigt šķērsošanu arī aizliedzošā signāla laikā.”
Kā pirms mēneša ziņoja Rīgas dome, Ārtelpas un mobilitātes departaments ir sācis darbu pie trīs jaunu gājēju pāreju izbūves vietās ar intensīvu autotransporta un gājēju plūsmu – Brīvības bulvārī, Uzvaras bulvārī un 13. janvāra ielā.
Projekts paredz uzlabot gājēju drošību un ērtības, vienlaikus ieviešot pilsētvidē funkcionālus un ātri realizējamus risinājumus, neizmantojot pazemes tuneļus.
“Ikviena rīdzinieka ikdiena sastāv no mazām lietām. Iespēja ērti un droši pārvietoties Rīgā ar kājām ir vairāku apstākļu kopums. Gājēju pārejas, nolīdzinātas apmales, gludas ietves ir mazie elementi, kas ietekmē ikdienu. Mans uzstādījums ir rast sistemātisku pieeju gājēju pāreju izveidē un ietvju atjaunošanā. Novembra sākumā tiks realizētas trīs iedzīvotājiem būtiskas gājēju pārejas.
Pirmā – virszemes Autoostas/Centrāltirgus savienojums ar Vecrīgu pāri 13. janvāra ielai. Otrā – pie ieejas Uzvaras parkā pāri Bāriņu ielai pie Uzvaras bulvāra. Trešā – Brīvības alejas savienojums ar Esplanādi pāri Brīvības bulvārim”, saka Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja Marta Kotello.
Pāreju izbūvei tiek veikti sekojošie darbi: luksoforu shēmas izstrāde un saskaņošana; esošās elektroskrejriteņu stāvvietas demarķēšana un jaunas stāvvietas marķēšana citā vietā; esošo ceļa zīmju pārvietošana un jaunu uzstādīšana; esošo gājēju barjeru demontāža; esošo brauktuves apmaļu pazemināšana abās brauktuves pusēs un esošās ietves pazemināšana uzgaidīšanas zonā abās brauktuves pusēs; ceļa norobežojošo stabiņu uzstādīšana; gaisvadu līnijas ierīkošana; pagaidu luksoforu betona balstu montāža un statņu uzstādīšana; papildus luksoforu signālkabeļu ierīkošana; pagaidu luksoforu uzstādīšana un konfigurēšana; apgaismojuma pieslēgšana ielu apgaismojuma tīklam; gājēju pārejas ceļa horizontālā apzīmējuma demarkēšana un uzklāšana.
13. janvāra un Prāgas ielas krustojumā tiks izveidotas divas gājēju pārejas. Regulējama gājēju pāreja būs vecpilsētas pusē un jauna pāreja tiks izveidota pāri Prāgas ielai, kura šobrīd šajā vietā neeksistē.
Uzvaras bulvāra un Bāriņu ielas krustojumā tiks izveidota neregulējama gājēju pāreja ar papildu apgaismojumu un brauktuves sašaurināšanu. Šī krustojuma tehniskā specifika un sabiedriskā transporta prioritātes sistēma neļauj ātri ieviest luksoforu risinājumu.
Gājēju pārejai Brīvības bulvārī pie Elizabetes ielas tiks izveidota regulējama gājēju pāreja no Esplanādes puses, savienojot to ar pašlaik esošo posmu no Latvijas Republikas Ministru kabineta ēkas puses.
Gājēju pārejas plānots pabeigt līdz šā gada 11. novembrim. Visas pārejas ir pagaidu risinājumi, pastāvīgo pāreju būvprojekti būs identiski un pašlaik tie ir saskaņošanas procesā.