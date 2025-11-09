Foto: Ekrānuzņēmums no “X”

Deputāte atrāda jauno gājēju pāreju, taču vērīgākie fotogrāfijā pamana kaut ko aizdomīgu 7

LA.LV
20:51, 9. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Rīgas domes deputāte Marta Kotello no partijas “Progresīvie” sociālajos tīklos dalījusies ar prieka pilnu ziņu – gatavo gājēju pāreju Brīvības bulvārī pie Elizabetes ielas. Ierakstam pievienota arī fotogrāfija, kurā vērīgākie sociālo tīklu lietotāji pamanījuši kaut ko, kam tajā nevajadzētu būt.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem ar vājiem nerviem nelasīt! Melnais horoskops visām zodiaka zīmēm
Kokteilis
Īpaša enerģija: 4 dzimšanas datumi, kas sevī ietver gudrību no iepriekšējām dzīvēm
Mājas
Māju apsēdušas peles? 15 smaržas, kuras šie grauzēji vienkārši nespēj paciest
Lasīt citas ziņas

Kamēr daļa komentētāju pateicas un priecājas par regulējamo pāreju, Tālis Linkaits, komentējot deputātes ierakstu, uzsver: “Publicitātes fotogrāfijās amatpersonām ieteicams ievērot CSN, nešķērsot ielu pie sarkanā.”

Uz to ieraksta autore nepaliek atbildi parādā un atzīst savu vainu: “Gāju godīgi. Pie viena cikla var pāriet pāri, bet nu tā fočēšanās sabremzēja manu gaitu. Vainīga.”
CITI ŠOBRĪD LASA
Kremļa informatīvā kara elementi Stambulas konvencijas jautājumā: pētnieki atklāj satraucošas sakritības
Strauji pasliktinās aizdomās par “Nord Stream” spridzināšanu turētā ukraiņa veselība
Tramps sola izmaksāt 2000 dolāru katram amerikānim: finanšu ministrs spiests skaidroties

“Vai šķērsot ielu pie sarkanā ir progresīvi?” vaicā cits komentētājs.

Savukārt vēl citi aizstāv deputāti, uzsverot, “ja uzsāk šķērsot ielu pie zaļā, tad to arī pabeidz šķērsot”. Tikmēr autovadītājiem jāgaida.

Cits papildina: “Jomas eksministriem vajadzētu zināt par tiesībām pabeigt šķērsošanu arī aizliedzošā signāla laikā.”

Kā pirms mēneša ziņoja Rīgas dome, Ārtelpas un mobilitātes departaments ir sācis darbu pie trīs jaunu gājēju pāreju izbūves vietās ar intensīvu autotransporta un gājēju plūsmu – Brīvības bulvārī, Uzvaras bulvārī un 13. janvāra ielā.

Projekts paredz uzlabot gājēju drošību un ērtības, vienlaikus ieviešot pilsētvidē funkcionālus un ātri realizējamus risinājumus, neizmantojot pazemes tuneļus.

“Ikviena rīdzinieka ikdiena sastāv no mazām lietām. Iespēja ērti un droši pārvietoties Rīgā ar kājām ir vairāku apstākļu kopums. Gājēju pārejas, nolīdzinātas apmales, gludas ietves ir mazie elementi, kas ietekmē ikdienu. Mans uzstādījums ir rast sistemātisku pieeju gājēju pāreju izveidē un ietvju atjaunošanā. Novembra sākumā tiks realizētas trīs iedzīvotājiem būtiskas gājēju pārejas.

Reklāma
Reklāma

Pirmā – virszemes Autoostas/Centrāltirgus savienojums ar Vecrīgu pāri 13. janvāra ielai. Otrā – pie ieejas Uzvaras parkā pāri Bāriņu ielai pie Uzvaras bulvāra. Trešā – Brīvības alejas savienojums ar Esplanādi pāri Brīvības bulvārim”, saka Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja Marta Kotello.

Pāreju izbūvei tiek veikti sekojošie darbi: luksoforu shēmas izstrāde un saskaņošana; esošās elektroskrejriteņu stāvvietas demarķēšana un jaunas stāvvietas marķēšana citā vietā; esošo ceļa zīmju pārvietošana un jaunu uzstādīšana; esošo gājēju barjeru demontāža; esošo brauktuves apmaļu pazemināšana abās brauktuves pusēs un esošās ietves pazemināšana uzgaidīšanas zonā abās brauktuves pusēs; ceļa norobežojošo stabiņu uzstādīšana; gaisvadu līnijas ierīkošana; pagaidu luksoforu betona balstu montāža un statņu uzstādīšana; papildus luksoforu signālkabeļu ierīkošana; pagaidu luksoforu uzstādīšana un konfigurēšana; apgaismojuma pieslēgšana ielu apgaismojuma tīklam; gājēju pārejas ceļa horizontālā apzīmējuma demarkēšana un uzklāšana.

13. janvāra un Prāgas ielas krustojumā tiks izveidotas divas gājēju pārejas. Regulējama gājēju pāreja būs vecpilsētas pusē un jauna pāreja tiks izveidota pāri Prāgas ielai, kura šobrīd šajā vietā neeksistē.

Uzvaras bulvāra un Bāriņu ielas krustojumā tiks izveidota neregulējama gājēju pāreja ar papildu apgaismojumu un brauktuves sašaurināšanu. Šī krustojuma tehniskā specifika un sabiedriskā transporta prioritātes sistēma neļauj ātri ieviest luksoforu risinājumu.

Gājēju pārejai Brīvības bulvārī pie Elizabetes ielas tiks izveidota regulējama gājēju pāreja no Esplanādes puses, savienojot to ar pašlaik esošo posmu no Latvijas Republikas Ministru kabineta ēkas puses.

Gājēju pārejas plānots pabeigt līdz šā gada 11. novembrim. Visas pārejas ir pagaidu risinājumi, pastāvīgo pāreju būvprojekti būs identiski un pašlaik tie ir saskaņošanas procesā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Jādomā, ka nevienam nav nācies zaudēt tuvinieku…” Sieviete uzrunā šoferus, rosinot satiksmē vairāk domāt arī par citiem
RAKSTA REDAKTORS
Pašvaldības policijai jauna mode? Daudzi rīdzinieki spiesti maksāt sodus, lai gan automašīna novietota speciālajās “kabatiņās”
Kurai no automašīnām ir priekšroka šajā situācijā? CSDD eksāmena jautājums mulsina pat pieredzējušus šoferus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.