"Tā ir nelaime! Daļa vainas tur ir!" Eksperts atzīst, ko modernie automobiļi izdarījuši ar šoferīšiem

Uz Vidzemes šosejas ir posms ar elektroniskajām ceļa zīmēm, kur parasti tiek attēlots konkrētajiem ceļa apstākļiem piemērotākais maksimālais ātrums, vasarā tas bija 110km/h. Kāds TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītājs padalījās ar novēroto un pauda sašutumu: “Brauc divas mašīnas — viena ar 90 km/h, otra ar 110 km/h. Tas, kurš brauca ar 90 km/h, stūrēja ar vienu roku — otrā rokā bija telefons, un viņš pa to runāja.”

Šo situāciju un paradumu kopumā komentēja Jānis Vanks, Drošas braukšanas skolas vadītājs: “Tā ir nelaime — mobilie telefoni pie stūres un vispār jebkādas darbības, kas nav saistītas ar auto vadīšanu, ir ārkārtīgi bīstamas! Mēs par to esam daudz runājuši.”

Vanks gan negrib vainot mūsdienu tehnoloģijas un automobiļus, tomēr atzīst: “Daļa vainas tur ir, jo

mūsdienu automobiļi kļuvuši ļoti viegli vadāmi — sākot gan ar automātisko ātrumkārbu, gan ar stūres pastiprinātājiem,

kas ir elementāras lietas, līdz pat asistentiem, kas notur mašīnu joslā, kruīza kontrolēm un citām pasīvām un aktīvām drošības sistēmām.”

Viņš uzskata, ka

viss augstākminētais izlutina šoferus: “Viņiem paliek garlaicīgi,

pārāk vienkārši kļūst braukt ar šādiem automobiļiem. Un tad šoferis sāk domāt, kādas muļķības darīt pie stūres, nepievērš uzmanību ceļam, jo paļaujas uz elektroniskajiem asistentiem.”

No savas puses Vanks atgādina, ka likums paredz: autovadītājs, kas ir pie stūres, ir atbildīgs par savu rīcību. “Tas, ka ir elektroniskie asistenti, neizslēdz atbildību — ja tie kādā brīdī nenostrādā, tas noteikti nebūs attaisnojums,” uzsver Vanks.

