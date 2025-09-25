Migrēna ir slimība, ar kuru daudzi sadzīvo ikdienā. Biežāk ar šo sirgst sievietes, tomēr vīrieši pret migrēnu nav imūni, lai kā to vēlētos. Influenceris, Tik Tok satura veidotājs Raitis Bērziņš dalījies savā pieredzē, pastāstot, cik dīvainās vietās viņam sākusies migrēna un, ko viņš darījis.
Raitim pirmo reizi migrēna parādījās vidusskolā. Viņš atceras, ka reiz piecēlies no sola, sācies iet cauri klasei un pirmo reizi piedzīvojis auru, kad neko nav redzējis, nesapratis, kas notiek ar ķermeni, bija bail noģībt.
Kas ir aura? Tas ir simptomu komplekss, kas dažiem cilvēkiem parādās pirms vai migrēnas laikā, parasti 5–60 minūtes pirms galvassāpēm.
Tā izpaužas kā redzes traucējumi – visbiežāk: mirgojoši vai zigzagveida gaismas uzplaiksnījumi, “zvaigznītes”, izplūdusi redze, “aklie plankumi”, krāsu mirgošana. Var būt tirpšana vai nejutīgums sejā, mēlē, rokās, retāk kājās, arī grūtības atrast vārdus, neskaidra izruna, retāk – līdzsvara traucējumi, reibonis, dzirdes halucinācijas vai pat īslaicīga muskuļu vājuma sajūta.
Raitis gan priecājas, ka migrēna viņam nav bieži, pirms pēdējās lēkmes vasarā, gadu vispār migrēnas nebija.
“Tajās dienās visa bija par daudz – karstums, darbs, bērnam jubileja, tad nu atgriezās arī migrēna,” Raitis atceras. Viņš novērojis, ka tieši stress ir viens no migrēnas cēloņiem, vismaz viņam. Palīdz migrēnas pretsāpju medikamentu lietošana.
Kādas divas reizes tā ir bijis, tad gan es stājos ceļa malā un gaidu, kad pāries aura. Parasti, ja esmu mājās, es visus pabrīdinu, ka man pašam jātiek ar sevi galā, apguļos klusumā un cenšos pārciest to brīdi. Man ir migrēnas bijušas arī naktī, kad pēkšņi pamostos ar stiprām galvassāpēm,” viņš stāsta. Pats atzīst, ka tik daudz strādājot pie datora, noteikti nepieciešams ikdienā ieviest fiziskas aktivitātes, vairāk parūpēties par veselību kopumā.
Šobrīd tiek veidots jaunais budžets, kur Veselības ministrs Hosams Abu-Meri ir iepriekš solījis vairāk atvēlēt arī migrēnas pacientu aprūpei. Diemžēl uz LA.LV jautājumiem par migrēnas pacientu kompensējamo medikamentu izmaiņām ne ministrs, ne Veselības ministrijas darbinieki atbildes nesniedz, atstājot nodokļu maksātājus, kuri sirgst ar šo slimību, aizdomīgā neziņā. Kādi medikamenti būs pieejami mūsu aptiekās? Vai šobrīd esošās problēmas ministrs risinās? Neviens neatbild.
Vai tu ikdienā sadzīvo ar migrēnu? Vai tev ir kāds jautājums Veselības ministram? Vai vēlies ko mainīt, tev ir sūdzība, gribi padalīties ar noderīgiem padomiem citiem slimniekiem? Raksti man uz [email protected].