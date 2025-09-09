Foto: Edijs Pālens/LETA

"Mīlīgs puisis, runā latviešu valodā, izteica vilinošu piedāvājumu, bet…!" aktrise Pļavniece stāsta par bīstamu atgadījumu

18:38, 9. septembris 2025
Krāpnieki neguļ – tie cenšas izvilināt naudu, melo par tuvinieku iekļūšanu avārijā un nu jau vismaz reizi sasnieguši katru no mums. Šoreiz krāpnieku ķetnās iekļuvusi aktrise Ieva Pļavniece – viņa dalās savā pieredzē.

“Mīļie draugi, paziņas, labvēļi un citādi domājošie. Krāpniecība turpina sist augstu vilni visā pasaulē. Gribu padalīties ar jums ar savu pieredzi.

Zvans no “it kā” “Tele2 operatora”. Ļoti mīlīgs puisis skaidrā latviešu valodā, ar izteikti labu garastāvokli (nemitīgi ķiķinādams sarunas laikā), man izteica vilinošu tarifa piedāvājumu, kas pieejams tikai un vienīgi sarunas laikā. Teju bezlimita internets Eiropā par lētāku maksu, nekā maksāju šobrīd par pieejamo ekonomiskāko piedāvājumu.

Vilinoši bez gala, tikai ir viens āķis: man jānomaina telefona numurs, vai jāpaņem klāt vēl šī otra sim karte ar jauno numuru. Šis piedāvājums mani nekā nespēja pārliecināt. Uzmanīgu darīja ne tikai viņa ķiķināšana, bet arī mana personas koda daļas jautāšana, kā arī, lai es apstiprinot, kam tad galu galā viņš ir piezvanījis.

Lai arī es atteicos no vilinošā priekšlikuma, nolēmu piezvanīt uz Tele2 klientu centru, lai pārliecinātos, vai Tele2 šobrīd norisinās kāda īpašā akcija “zvana laikā leiputrijas tarifs” stilā. Man apstiprināja, ka nekas tāds nenotiek. Bez šaubām. Protams. Loģiski.

Tele2 operatore man laipni atgādināja, ka lai nekādā gadījumā es nenosaucu nekādus savus datus nevienā telefona sarunā. Tas nozīmē pat sava vārda un uzvārda ierunāšanu viņu diktofonos.

Un es atcerējos, ka, paceļot klausuli, nevienā valodā nedrīkst lietot apstiprinošos “Jā”, “Yes”, “Sí” utt, bet labāk lietot gudros “Klausos”, “Runājiet” u.c. Un tik un tā apstiprinājumam lietot labāk “Labi” nevis “Jā” vārdu. Ja jums šķiet šis noderīgi, dalieties. Ja nē, – ignorējiet. Jebkurā gadījumā: esiet modri un neuzķerieties uz lamatām.”

