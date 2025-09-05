Ar mūsu redakciju sazinājās 18 gadus vecais Andris (Red.piezīme – vārds mainīts), kurš ar nepacietību gaida universitātes sākšanos, bet patīkamās gaidas nomelnoja pavisam nesen saņemts telefona zvans saistībā ar Valsts aizsardzības dienestu (VAD).
“Man piezvanīja no nezināma numura. Numurs izrādījās latviešu, ar kodu “+371”, tāpēc es bez bažām uzreiz atbildēju uz zvanu. Mans sarunu biedrs iepazīstināja sevi kā Rihardu un runāja tīrā latviešu valodā bez akcenta. Balss bija pilnīgi dzīva – tas noteikti nebija robots, mākslīgais intelekts (lai gan pēdējā laikā kļūst arvien grūtāk atšķirt cilvēku no tā).
Neiedziļināšos detaļās, bet šis “Rihards” teica, ka man 15. decembrī plkst. 9.00 jāierodas adresē Rīga, Vidzemes priekšpilsēta, Ezermalas iela 6C, lai “sāktu gatavošanos Valsts aizsardzības dienesta veikšanai”. Es, kā jauns cilvēks, ļoti interesējos par to, kad un kā notiek atlase militārajam dienestam, bieži sekoju līdzi jaunumiem. Tiem, kas nezina, šobrīd pieņem pieteikumus 11 mēnešu dienestam. Kad sāksies obligātā atlase pēc “loterijas principa”, pagaidām nav zināms. Dienesta sākums — 14. janvāris.
Es uzreiz sapratu, ka kaut kas šeit nav kārtībā, it kā kāds mēģinātu mani izjokot vai kā citādi apkrāpt. Tomēr, interesēšanās dēļ, es nolēmu nedaudz parunāt ar “Rihardu”. Man bija ļoti interesanti uzzināt, ko viņš vispār vēlas panākt. Bet mans sarunu biedrs vienkārši atkārtoja to, ko jau bija teicis, un paziņoja, ka visas detaļas var uzzināt Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnē. Viņš pat teica, ka var “nodiktēt bezmaksas informācijas tālruņa numuru”, ja man ir kādi jautājumi. Viņš arī teica, ka viņi jau divas dienas nevarējuši man piezvanīt (patiesībā man neviens nezvanīja). Beigās, sakarā ar manu daudzo jautājumu skaitu, viņam beidzās pacietība, un viņš teica, ka “viņam vienkārši uzdots man nodot informāciju” un ka “pārējais neietilpst viņa pienākumos”. Pēc tam saruna beidzās.”
Andris neatzvanīja uz numuru, baidoties, ka tas bija krāpnieks, kurš tieši to vien vēlas – lai tiktu atzvanīts.
“Apmeklēju Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietni, kā par to stāstīja “Rihards”, bet tur nebija absolūti nekādas informācijas, kas varētu apstiprināt viņa vārdus. No vienas puses, tas varētu būt vienkārši nekaitīgs joks. Bet, no otras puses, varbūt kāds patiešām kaut ko sajaucis tur, ministrijā? Ļoti negribētu nonākt nepatīkamā situācijā kāda sīkuma dēļ. Esmu dzirdējis ļoti daudz nepatīkamu stāstu, kas saistīti ar militāro dienestu. Drīz sāksies pirmās nodarbības universitātē, kurā es ļoti centos iestāties…”
Lai noskaidrotu, vai saņemtais zvans varētu būt saistīts ar oficiālu Valsts aizsardzības dienesta (VAD) atlasi, vērsos pie Aizsardzības ministrijas pēc skaidrojuma.
Kā informē ministrijas pārstāvji: “Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības dienesta departaments var veikt zvanu valsts aizsardzības dienestam (turpmāk – VAD) pakļautajām personām tikai gadījumā, ja persona darījusi zināmu savu tālruņa numuru Aizsardzības ministrijai, iesniedzot pieteikuma anketu VAD. Tas attiecas arī uz personām, kuras atlasītas pēc nejaušības principa.
Mājaslapā klustikaravirs.lv iespējams pārliecināties par to, vai persona atlasīta VAD pēc nejaušības principa, kā arī iesniegt pieteikuma anketu. Autentificēties šo darbību veikšanai iespējams gan ar eParaksts, eParaksts mobile, gan SMART-ID datiem.
Par līdzīga veida zvaniem, kas varētu būt saistīti ar krāpniecību, Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības dienesta departaments sūdzības nav saņēmis. “Departamenta rīcībā ir informācija par cita veida aktivitātēm, kur jaunieši uzrunāti sociālajos tīklos vai e-pastā. Šādos incidentos uzreiz tiek iesaistītas tiesībsargājošās iestādes, balstoties uz to kompetencēm, apstākļu detalizētākai noskaidrošanai. Aicinām jauniešus tieši sazināties ar Aizsardzības ministriju un ziņot par katru no šādiem aizdomīgiem gadījumiem.
Katrā gadījumā, kad Aizsardzības ministrija nosaka jebkāda veida pienākumu personai (piemēram, ierasties uz veselības pārbaudi vai pienākumu ierasties dienesta izpildes vietā), personai uz oficiālo e-adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi tiek nosūtīta pavēste vai lēmums. Iesaucamais var pārliecināties par aicinājumu, sazinoties ar Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības dienesta departamentu, izmantojot uzziņu tālruni vai e-pasta adresi, vai arī saņemtā dokumenta (lēmuma vai pavēstes) sagatavotāju,” uzsver Aizsardzības ministrijas pārstāvji.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!