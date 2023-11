Miljonāram piederošā briežu dārzā iemidzina zirgu, kurš ilgi mocījies pūstošas un, iespējams, salauztas kājas dēļ. Policija ierosinājusi kriminālprocesu Ieteikt







Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde ir uzsākusi kriminālprocesu par cietsirdīgu izturēšanos pret zirgu Iecavas pagastā.

Likumsargi portālam LA.LV skaidro: ”2023. gada 14. novembrī Valsts policijā saņemta informācija par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku Bauskas novadā, Iecavas pagastā. Izvērtējot dzīvnieka veselības stāvokli tika konstatētas traumas, kas nav savienojamas ar dzīvības saglabāšanu, tādēļ zirgam tika veikta eitanāzija. Par notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti notikušā apstākļi.”

Zirgs bezpalīdzīgi guļam pamanīts “Briežu dārzā”. Renāte Grīnberga – sieviete, kura pamanījusi dzīvnieka ciešanas, nav spējusi zirgu atstāt mokošās sāpēs lūgusi pēc palīdzības. Viņa notikušo atminas platformā “Facebook”.

“14.novembrī braucu pa ceļu, kas ved gar briežu dārzu Iecavas pusē. Tur pamanīju zemē guļošu zirdziņu. Likās aizdomīgi, ka viens pats, jo iepriekš braucot biju te manījusi vairākus zirgus ganāmies, un, tā kā mēs zinām, ka zirgs ir bara dzīvnieks, likās jocīgi, kāpēc viņš te ir viens. Izkāpu no mašīnas, piegāju pie žoga un sapratu, ka kaut kas nav īsti labi. Piegāju tuvāk pie zirga, un tas ko es redzēju mani šokēja.

Sirds sitās, rokas kratījās un asaras bira aumaļām, ticiet vai nē, bet man sāpēja, sāpēja tikpat ļoti, kā mazajam zirdziņam, kuram bij ļoti smaga kājas trauma, varēja redzēt salauztos kaulus, daļa kājas karājās vienkārši cīpslās, smaka, kas izdalījās, bija jūtama jau pa gabalu, jo brūce bija sākusi pūt, atlikusī kāja bija uzpampusi kā bluķis.”

Sieviete nekavējoties par situāciju informējusi dzīvnieku aizsardzības biedrību “Ķepu ķepā”, līdz ar to tikušas saceltas kājās visas iespējamās iestādes, kas par pieļautajām zirga ciešanām vainīgo varētu saukt pie atbildības.

Pārtikas un veterinārā dienests portālam LA.LV norāda, ka tika saņemta informācija par savainotu zirgu, tāpēc inspektori devušies pārbaudē.

“Dienestu sagaidīja pašvaldības policija un persona, kura ziņoja par notikumu. Kad ieradās Valsts policija un novietnes pārstāvis, PVD un pieaicinātais veterinārārsts varēja iekļūt novietnes teritorijā un veikt pārbaudi. Veterinārārsts pieņēma lēmumu dzīvnieku eitanazēt. Tā kā Valsts policija par šo gadījumu ir uzsākusi kriminālprocesu, jautājumi par šīs lietas tālāku virzību ir jāuzdod Valsts policijai.”

Latvijas Veterinārārstu biedrības Zirgu ārstu sekcijas vadītājs Juris Tolpežņikovs portālam LA.LV stāsta: “Zirgs bija jāiemidzina, un es to izdarīju. Tas zirgs smirdēja briesmīgi. Bija skaidrs, ka tās ir atkārtotas traumas. Tā sākotnējā trauma ir bijusi, cik es sapratu no vietējiem cilvēkiem, jau vairāk nekā desmit gadus. Stāja nekad nav bijusi laba. Tagad brūce bija svaiga. Nedēļu, divas nedēļas veca. Sapuvusi, vēl kaut kas lauzts vai kapsula nomaukusies. Respektīvi tā kāja bija beigta. Traumas tur bija vairākas. Zirgs droši vien jau pirms desmit gadiem bija midzināms nost. Bet daži zirgi, būdami absolūti savainoti, joprojām spēj pastāvēt un paŗvietoties. Šis zirgs to spēja, visticamāk, kādus desmit gadus. Es to zirgu nebiju pirms tam redzējis dzīvu un klibojošu tādu. Tas ir līdzīgi kā cilvēki pārvietojas ratiņkrēslos. Ar zirgiem šī problēma ir visā pasaulē – ir ļoti grūti novilkt svītru, neviens nevar pateikt, nav tādu likumu, tā pelēkā zona ir klāt – midzināt nost vai nē.”

Apskatot informāciju, kāda publiski pieejama jebkuram interesentam internetā par “Nodibinājumu briežu dārzs Kakti”, viens no briežu dārza īpašniekiem un patiesajiem labuma guvējiem ir miljonārs Juris Šabašovs, kā arī Larisa Kondrakhina un Ruta Bērziņa. Norādīts, ka saimniecībā

– tiek izkopta savvaļas dzīvnieku, īpaši briežu izkopšana, nolūkā radīt kvalitatīvas medību trofejas;

– medību saimniecības attīstīšana tādā veidā un pakāpē, kas nodrošinātu savvaļas, tajā skaitā medījamo dzīvnieku populāciju atjaunošanu, attīstību un aizsardzību, tajā skaitā veterinārmedicīnisko aprūpi, kā arī to apdzīvotās vides daudzveidības saglabāšanu;

– medību kā tradicionāla, videi draudzīga atpūtas veida popularizēšana, vienlaicīgi veicinot lauku vides attīstību;

piedalīšanās savvaļas, tajā skaitā medījamo dzīvnieku un to populāciju, zinātniskajā izpētē, tajā skaitā rīkojot par to starptautiskas konferences, simpozijus u.tml.;

– piedalīšanās medījamo dzīvnieku populācijas dinamikas monitoringa un ar medību saimniecību, savvaļas dzīvnieku populāciju attīstību saistītu tiesību aktu izstrādē;

– sadarbības veicināšana ar radniecīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Par zirgiem nav teikts ne vārda.

Valsts policija kriminālprocesa ietvaros noskaidros, kurš saucams pie atbildības par zirga ilgstošajām mocībām. Neoficiāla informācija liecina, ka bojā gājušo rikšotāju sauca Gvins.

P.S. Lai gan portāla LA.LV rīcībā ir arī fotogrāfijas un video ar zirgu, tomēr izlēmām tās nepublicēt, jo skati ir šausminoši un zirgs ir acīmredzami novārdzināts.