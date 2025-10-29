Modra suņu traģēdija aizgājusi līdz Saeimai: iekšlietu ministra Kozlovska atbilde raisa jautājumus 0
Ministram kā amatpersonai nav piešķirtas pilnvaras uzdot veikt procesuālās darbības vai uzraudzīt kriminālprocesu, teikts iekšlietu ministra Riharda Kozlovska (JV) atbildē Saeimas Pieprasījumu komisijai, kurā trešdien tika skatīts partijas “Latvija pirmajā vietā” deputātu pieprasījums par Valsts policijas (VP) atbildību saistībā ar trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā.
Kozlovskis norādījis, ka saskaņā ar Kriminālprocesa likumu iekšlietu ministram nav pilnvaru uzdot vai uzraudzīt kriminālprocesu. Likums nosaka, ka amatpersonai, kura pilnvarota veikt kriminālprocesu, ir pienākums to uzsākt, ja ir pamats.
Konkrētajā gadījumā uz notikuma vietu esot nekavējoties nosūtīts policijas norīkojums, veikta apskate un savākti pierādījumi. Izmeklēšana turpinās, un tiek veiktas nepieciešamās darbības. Vienlaikus ir sākta dienesta pārbaude, lai izvērtētu policijas amatpersonu rīcību, teikts ministra atbildē.
Kozlovskis uzsvēris, ka nav pamata uzskatīt, ka policija būtu rīkojusies novēloti vai neatbilstoši. Sabiedrības satraukums ir saprotams, taču izmeklēšana netiek veikta publiski. Tiklīdz būs iespējams, policija sniegs plašāku informāciju par izmeklēšanas gaitu un pieņemtajiem lēmumiem, sola ministrs.
Viņš paudis pārliecību, ka policija nodrošinās vispusīgu un objektīvu notikušā izmeklēšanu.
Jau vēstīts, ka deputātu pieprasījumā Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV) uzsvērts, ka notikums ir izraisījis plašu rezonansi un emocionālu satricinājumu, taču valsts institūciju reakcija esot bijusi novēlota, neskaidra un pretrunīga. Pieprasījumā tiek izcelta nepieciešamība pēc caurspīdīgas, profesionālas un operatīvas rīcības, kas šajā gadījumā neesot nodrošināta.
Politiķi prasa atbildēt uz dažādiem jautājumiem, tostarp par amatpersonu rīcību, kriminālprocesa sākšanas savlaicīgumu un pierādījumu fiksēšanu un citiem.
Tāpat ziņots, ka šogad 10. oktobrī, pēc pašvaldībā skaidrotā, novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kuri privātīpašumā Bauskas novada Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa sazinājās ar “Dzīvnieku glābšanas dienestu” – dzīvnieku ķērājiem, taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pašvaldības policijā ir sāktas divas administratīvās lietvedības – saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
Uz dienesta pārbaudes laiku pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas.
Vienlaikus Bauskas novada pašvaldības policija ir vērsusies Iekšējā drošības birojā, VP un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar datu noplūdi.
Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir saimniecības “Modra olas” īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki piederēja viņam.