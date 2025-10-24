“Pie suņiem ierados 3 stundas pēc viņu nošaušanas, stingumam vēl nevajadzēja būt…” Modris dalās ar mulsinošiem faktiem 16
Kopš traģiskā notikuma ar “Modra olas” saimnieka Modra Konovalova 3 suņiem, kuri tika nošauti, pagājušas jau 2 nedēļas. Tam visam pievērsta liela uzmanība no medijiem un sabiedrības, taču joprojām ir ļoti daudz neskaidrību.
Pats Modris šobrīd intervijas nesniedz un līdz šim publiski notikušo nebija pārāk komentējis, taču šovakar “Instagram” publicējis garākas pārdomas par notikušo. Viņš norāda, ka lielākoties savu sakāmo balsta faktos, kas pieejami visiem.
Vispirms Modris pievērš uzmanību fotogrāfijai: “Mums ir trīs nogalināti suņi, un pretī mums ir viena bilde. Runājot par šo bildi… Ir persona X no šīs ģimenes, kura jau no pirmās dienas aktīvi iesaistās komentāros sociālajā vidē. Kad pazibēja informācija, ka šī bilde ir neīsta, tad šī persona rakstīja komentārus, ka, protams, šī bilde ir feiks, tā ir uztaisīta speciāli medijiem, lai saprastu notikumus, zinātu, kur ir suņi. Tad Bauskas dome pateica, ka šī bilde ir autentiska un īsta…”
Arī komentāros cilvēki norādot, ka izskatās, ka foto ir uzņemts no rīta. Par to jau pieminētā persona X arī esot teikusi, ka bilde ir uzņemta no rīta ap plkst.8.00.
Vienlaikus Modris piesauc LA.LV publicēto interviju ar Rasmu, kurā sieviete norādījusi, ka pirmo reizi suņus ieraudzījusi ap plkst.12.00, iznākot no pagraba.
Laiku nesakritība esot vērojama arī visā citā publiski pieejamajā informācijā. Dzīvnieku glābšanas dienests pirmajās intervijās saucis citus laikus, policijas liecībā esot citi, bet kaimiņu saimnieces liecībā vēl citi. Dažādi raksti tiekot dzēsti, esot daudz nesakritību.
“Es strādāju ar dzīvniekiem jau vairāk nekā 20 gadus, esmu profesionālis šajā jomā. Esmu audzis pie dzīvnieku raidījumiem, man bija labas atzīmes bioloģijā un fizikā. Es spēju izteikt viedokli par šo visu.
Modris arī norāda uz atšķirīgiem dzīvnieku medīšanas paņēmieniem. Kaķveidīgie saviem upuriem uzbrūk no aizmugures, jo viņiem ir asi nagi, ko iecērt dzīvniekā, lai to uzveiktu. Savukārt vilkveidīgie upurim ķeras pie rīkles, jo viņiem nav tik spēcīgu nagu: “Mēs visi redzējām bildi ar šo stirnu. Viņai nav pārkosts kakls, viņai ir izēsts vidus.”
Tāpat mazajam, vien 4 mēnešus jaunajam kucēnam, tobrīd esot izkrituši piena zobi, sākuši augt kaula. Viņš fiziski nespējot uzlekt stirnai un to nokost. Tikmēr otrs kucēns Bruno bija ganu suns, kurš audzis kopā ar aitām, kazām, govīm un citiem dzīvniekiem, viņš nenogalinātu, jo zina, ka tā nav jādara. Nekad neesot izrādījis vēlmi nogalināt, piemēram, mazos kazlēnus. Abu kucēnu mammai Borai savukārt neesot nekādas intereses par dzīvniekiem. Pa pagalmu varot staigāt kaimiņu kaķi, bet Bora viņiem neesot pievērsusi nekādu uzmanību.
Interesants ir arī fakts, ka no notikuma vietas nav pieejams neviens video, lai gan tuvumā bija 3-6 cilvēki, mūsdienās teju visiem nemitīgi rokās ir telefoni, policistiem ir kameras, pie kaimiņu mājas ir kameras, taču neviena video, kas apliecinātu uzbrukumu stirnai, nav. Ir vien pāris mīklainas fotogrāfijas.
Modrim joprojām ir acīmredzami grūti runāt par šo visu. Viņš vairākkārt ieelpo, lai saņemtos: “Es vienkārši vēlos taisnību. Lai šie cilvēki ir godīgi un pasaka, kas un kāpēc nogalināja manus suņus. Jo šajā visā ir kaut kas vairāk par izdomātu stāstu par agresīviem suņiem. Es zinu, ka mani suņi ir nogalināti nežēlīgi, ka viņi ir miruši nežēlīgā nāvē, jo es viņus redzēju mirušus – viņi nebija vienkārši nošauti, tā bija vardarbīga slepkavība. Pats briesmīgākais – es saprotu, ka viņi cieta… Neviens normāls cilvēks ar pilnu saprātu to nevarētu izdarīt.”
Noslēgumā, vairs nespējot valdīt asaras, Modris pateicas visiem, kas viņu atbalsta un piebilst, ka gaisma uzvarēs tumsu.