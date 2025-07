Publicitātes foto.

Muzikālā bauda rietumkrastā! GACHO un žanru sadursme koncertā Pāvilostā







Sestdien, 5. jūlijā, koncertvietā Fontaine Rock City Pāvilostā gaidāms viens no vasaras neparastākajiem muzikālajiem vakariem. Uz vienas skatuves satiksies četras ļoti dažādas grupas, piedāvājot klausītājiem īstu žanru kokteili. Vakara gaitā skanēs viss – no hiphopa līdz industriālai avangarda mūzikai. Šis būs notikums, kas pārsteigs gan ar enerģiju, gan ar saturu.

5.jūlija vakaru atklās konceptuāli teatrālie “Gapoljeri”, kam sekos drosmīgais, elektroniski industriālais duets “Putan Club” no Itālijas un Francijas. Tālāk uz skatuves kāps alternatīvā roka grupa “All Day Long”, bet kulminācijā, uzstāsies viens no Latvijas pazīstamākajiem hiphopa māksliniekiem “GACHO”. Ieeja Fontaine Rock City teritorijā no plkst. 18:00, bet koncertu sākums no plkst. 19:00. Vairāk informācijas par šo pasākumu un biļetes atrodamas https://ticketshop.lv/en/events/105677.

Atgādinām, ka katru sestdienu Fontaine Rock City, Sakas upes krastā, visas vasaras garumā valdīs dzīvās mūzikas gars ar daudzveidīgu koncertu programmu. Apmeklētājiem būs pieejams bārs, ēdināšana, mājīgi numuriņi viesnīcā “Butterfly House” un bezmaksas telšu pilsētiņa, kur baudīt festivālu atmosfēru brīvā gaisotnē.

Biļetes uz visiem “Fontaine Rock City” pasākumiem pieejamas vietnē ticketshop.lv. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas.

Plašāka informācija par visiem vasaras notikumiem un aktuālie programmas papildinājumi atrodami Fontaine Rock City Facebook un Instagram kontos:

facebook.com/Fontainecity un instagram.com/fontainerockcity.

5.jūlija koncertvakars:

-Ieeja no plkst. 18.00

-Gapoljeri – 19.00

-Putan Club – 20.00

-All Day Long – 21.00

-GACHO – 22.00