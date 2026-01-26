Nāksies pavērt maciņu plašāk! “Ryanair” gaidāms biļešu cenu pieaugums 0
Aviokompānija “Ryanair” prognozē, ka biļešu cenas pieaugs straujāk nekā iepriekš tika paredzēts, pateicoties spēcīgam pieprasījumam, vienlaikus paredzot būtisku pasažieru skaita pieaugumu, ziņo “BBC”.
Zemo cenu aviokompānija norāda, ka biļešu cenas šogad varētu pieaugt līdz pat 9% (salīdzinot ar 7%, kas tika prognozēti novembrī), jo ceļotāju skaits varētu sasniegt gandrīz 208 miljonus.
Tomēr “Ryanair” ziņoja arī par strauju peļņas kritumu – pēc tam, kad Itālijas konkurences uzraudzības iestāde uzņēmumam piemēroja 256 miljonu eiro sodu par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, liedzot ceļojumu aģentūrām piekļuvi saviem pakalpojumiem. Trīs mēnešos līdz decembrim pirmsnodokļu peļņa sasniedza 24,4 miljonus eiro – par 83% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kad tā bija 143,7 miljoni eiro.
Kopējie ieņēmumi tomēr pieauga par 9%, sasniedzot 3,21 miljardu eiro, jo pasažieru skaits pieauga par 6%, sasniedzot 47,5 miljonus.
Itālijas konkurences iestāde decembrī paziņoja, ka “Ryanair” īstenojusi “sarežģītu stratēģiju”, lai kavētu vai apgrūtinātu tiešsaistes un tradicionālajām ceļojumu aģentūrām piekļuvi aviokompānijas reisiem. Tā norādīja, ka stratēģija ierobežoja iespēju apvienot lidojumus ar citu aviokompāniju pakalpojumiem, tūrisma pakalpojumiem vai apdrošināšanu, padarot pirkšanas procesu ekonomiski vai tehniski sarežģītu.
Pagājušajā nedēļā “Ryanair” nonāca uzmanības centrā pēc tam, kad uzņēmuma vadītājs Maikls O’Līrijs noraidīja Īlona Maska piedāvājumu izmantot “Starlink” tehnoloģiju bezvadu interneta nodrošināšanai lidojumos. Starp abiem izcēlās savstarpēja vārdu apmaiņa internetā, ko “Ryanair” vēlāk nosauca par veiksmīgu mārketingu – tas pat veicinājis nelielu rezervāciju pieaugumu.
Pirmdien notikušajā investoru zvanā O’Līrijs prognozēja, ka gada neto peļņa varētu sasniegt līdz pat 2,23 miljardiem eiro. Tomēr viņš norādīja, ka šī prognoze joprojām ir atkarīga no ārējiem riskiem – tostarp iespējamas konflikta eskalācijas Ukrainā vai Tuvajos Austrumos.
O’Līrijs norādīja, ka pirmās 15 lidmašīnas varētu tikt piegādātas jau 2027. gada pavasarī – iespējams, pat agrāk nekā plānots.
“Boeing” pēdējos gados ir cīnījies ar ražošanas aizkavēšanos kvalitātes un drošības problēmu dēļ. 2024. gadā ražošanu kavēja arī lielais rūpnīcas darbinieku streiks Sietlā. Toreiz “Ryanair” norādīja, ka šo kavēšanos dēļ bija jāpaaugstina biļešu cenas ierobežotās jaudas dēļ.
Tomēr šobrīd O’Līrijs uzskata, ka “Max 10” lidmašīnas tiks piegādātas laikā. Jaunais modelis ir degvielas ziņā efektīvāks un piedāvā par 21% vairāk sēdvietu nekā esošās 737 sērijas lidmašīnas.
“Boeing” savus ceturtā ceturkšņa rezultātus publicēs otrdien.