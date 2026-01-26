Foto: IMAGO/Dean Pictures/Scanpix/LETA

Nosaukts pasaulē veselīgākais dārzenis – kas ir šis superēdienu čempions?

20:29, 26. janvāris 2026
ASV Slimību kontroles un profilakses centrs (CDC) oficiāli atzinis brokoļus par absolūto čempionu starp visiem veselīgajiem pārtikas produktiem pasaulē, vēsta “Storinka.com”.

Lielā pētījumā amerikāņu eksperti analizēja 41 dārzeņu un augļu veidu, piešķirot brokoļiem augstāko punktu skaitu – 100. Interesanti, ka rangā iekļauti arī tomāti, kuri augļu grupā ieguvuši visaugstāko vērtējumu, bet tikai ar 20,37 punktiem. Lai gan kulinārijā tomātu parasti uzskata par dārzeni, CDC to botāniski klasificē kā augli.

Centrā izmantotā metodoloģija balstās uz katras pārtikas porcijas uzturvielu koncentrācijas mērīšanu. Analīzes laikā tika ņemts vērā vitamīnu, minerālvielu un antioksidantu saturs dārzeņos un augļos. Pēc šo aprēķinu rezultātiem brokoļi ierindojās pirmajā vietā starp visām lapu un krustziežu dārzeņu sugām, jo tas nodrošina organismu ar vislielāko dažādu mikroelementu daudzumu.

Brokoļu fenomenālā sastāva nozīme organismam

Brokoļi ir īsta vitamīnu bumba, kas atbalsta galvenās dzīvībai svarīgās sistēmas. Tikai aptuveni 230 grami brokoļu satur 106% no dienas nepieciešamības pēc K vitamīna, kas ir būtisks kaulu stiprumam un normālai asins recēšanai.

Īpaša vērtība ir antioksidantiem un glukosinolātiem, kas aizsargā redzi un palīdz novērst hroniskas slimības.

Brokoļi izcēlušies ne tikai ar mikroelementu saturu, bet arī ar to, ka tie ir viegli uzturam – 230 grami satur tikai 4 kalorijas.

Lietošanas ieteikumi un piesardzība

Uztura speciālisti iesaka iekļaut brokoļus uzturā 3–4 reizes nedēļā.

Dārzenis labi sader ar āboliem un riekstiem salātos, piemērots zupu gatavošanai vai kā tvaicēta piedeva.

Tomēr eksperti brīdina: cilvēkiem, kuri lieto antikoagulantus, jābūt piesardzīgiem. Augstais K vitamīna saturs var ietekmēt medikamenta darbību, tāpēc šādos gadījumos uzturu jāuzrauga ārstam. Lai iegūtu vislabāko efektu, ieteicams brokoļus kombinēt ar citiem lapu dārzeņiem, piemēram, spinātiem vai mangoldu.

