Papildināta visa ziņa plkst. 10.10

Šonakt savās mājās nogalināts zvērināts advokāts Pāvels Rebenoks.

Valsts policijā atklāja, ka advokāts šonakt ir atrasts nogalināts. Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess.

Šobrīd izmeklēšanā iesaistīti lieli policijas resursi, tiek veiktas operatīvās un izmeklēšanas darbības. Tiek pārbaudītas vairākas notikušā versijas.

Izmeklēšanas interesēs sīkāku informāciju Valsts policija šobrīd nesniegs.

Uzņēmuma “Olainfarm” padomē iepriekš kopā ar Rebenoku ieceltais jurists Mārtiņš Krieķis, sestdien ticies ar Rebenoku.

“Varu apstiprināt, ka tā ir bijusi slepkavība, ka tā ir notikusi šonakt, un, ka tā ir notikusi, izmantojot fizisku spēku,” klāstīja Krieķis.

Viņš arī uzskata, ka tā ir bijusi politiskā slepkavība un pasūtītāji esot saistīti ar obligātā iepirkuma komponentes jautājumiem.

Krieķis teica, ka sestdien vakarā Rebenoks bijis pie viņa ciemos, un aizbraucis mājās vēlu naktī.

“Tāpēc tas, ko mēs redzam – neticu, ka tā ir laupīšanas slepkavība. Tā ir slepkavība izdarīta ar apzinātu mērķi,” uzskata Krieķis.

Krieķis jau izsludinājis 20 000 eiro atlīdzību par slepkavu uzrādīšanu.

Šonakt nogalināts mans draugs. Pāvels Rebenoks. Izsludinu par slepkavu atrašanu 20000.00 Eur. Un īpašibpar pasūtītājiem no politiķiem. — Martins Kriekis (@MartinsKriekis) September 20, 2020

Politiķis, bijušais ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV), kuram Rebeoks iepriekš bijis ārštata padomnieks, apstiprināja, ka saskaņā ar viņam zināmo informāciju Rebenoks šonakt gājis bojā.

Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs teica, ka par advokāta nāvi viņš uzzinājis no medijiem un sociālajiem tīkliem, taču oficiālas informācijas viņam nav.

LETA arhīvs liecina, ka Rebenoks dzimis 1980.gada 4.augustā. Viņš beidzis Latvijas Jūras akadēmiju kuģu vadīšanas specialitātē, kā arī Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.

Rebenoks 2003.gadā bijis Ministru prezidenta Eināra Repšes ārštata padomnieks jūrniecības un ostu jautājumos, bet pēc tam iecelts par finanšu ministra padomnieku Ventspils ostas jautājumos. Tad Ministru kabinets viņu apstiprinājis Ventspils ostas valdē kā Finanšu ministrijas pārstāvi, bet 2004.gada martā valdība viņu no šī amata atcēla.

Rebenoks no partijas “Jaunais laiks” saraksta 2005.gadā startējis Rīgas domes un 2006.gadā 9.Saeimas vēlēšanās.

No 2018.gada septembra līdz 2019.gada aprīlim Rebenoks bijis AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs, bet 2019.gada februārī kļuvis par Rīgas brīvostas pārvaldes valdes locekli. Turklāt no 2019.gada jūnija līdz 2019.gada jūlijam bijis AS “Latvenergo” padomes priekšsēdētājs.

Tāpat Rebenoks no 2019.gada februāra bija iepriekšējā ekonomikas ministra Nemiro ārštata padomnieks.

Šī gada februārī Rebenoks tika ievēlēts par Rīgas brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja vietnieku, bet jau aprīlī paziņoja, ka pamet darbu Rīgas brīvostas valdē, lai saglabātu savu advokāta statusu.