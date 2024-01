Foto: Unsplash

Naktī uz svētdienu nokrišņi nav gaidāmi







Naktī uz svētdienu nokrišņi nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Pūtīs lēns ziemeļaustrumu, austrumu vējš.

Minimālā gaisa temperatūra rietumos būs no -14 līdz -19 grādiem, Kurzemes piekrastē no -9 līdz -14 grādiem, austrumos no -20 līdz -24 grādiem, ziemeļaustrumu rajonos līdz -30 grādiem.

Rīgā naktī skaidrs un sauss laiks.

Pūtīs lēns vējš, un gaiss atdzisīs līdz pat -20 līdz -21 grādiem.