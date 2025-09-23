NATO brīdina Krieviju par gaisa telpas pārkāpumiem: izmantos visus nepieciešamos militāros un nemilitāros līdzekļus, lai aizstāvētos 2
NATO ir paziņojusi Krievijai, ka tai jāpārtrauc tās neapdomīgie gaisa telpas pārkāpumi, kas apdraud dzīvības.
Kā zināms, Krievijas trīs lidmašīnas aizvadītajā piektdienā uz 12 minūtēm pārkāpa Igaunijas valsts gaisa telpu. Tika aktivizēts NATO 4. pants, lai konsultētos ar sabiedrotajiem.
Šodien pēc sanāksmes NATO publicēja paziņojumu, kurā tā nosodīja Krievijas rīcību.
Paziņojumā NATO brīdināja Krieviju, ka reaģēs uz turpmākiem pārkāpumiem. Savā paziņojumā NATO norādīja, ka šī ir otrā reize šonedēļ, kad tā tiekas saskaņā ar 4. pantu.
Alianse paziņoja, ka ir gatava izmantot “visus militāros un nemilitāros instrumentus”, lai aizstāvētu savus dalībniekus.
“Krievijai nevajadzētu būt šaubām: NATO un sabiedrotie saskaņā ar starptautiskajām tiesībām izmantos visus nepieciešamos militāros un nemilitāros līdzekļus, lai aizstāvētos un atturētu visus draudus no visām pusēm. Mēs turpināsim reaģēt paši izvēlētā veidā, laikā un darbības jomā. Mūsu apņemšanās ievērot 5. pantu ir nelokāma,” norādīts paziņojumā.
NATO arī uzsvēra, ka šādas provokācijas neveicinās atbalsta samazināšanos Ukrainai.
“Šīs un citas Krievijas bezatbildīgās darbības neatturēs sabiedrotos no to pastāvīgajām saistībām atbalstīt Ukrainu, kuras drošība veicina mūsu drošību, īstenojot tās neatņemamās tiesības uz pašaizsardzību pret Krievijas brutālo karu.”
