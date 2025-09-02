NATO ģenerālsekretārs brīdina: “Krievijas raķete Hāgu sasniegs 5–10 minūšu laikā!” 0
NATO ģenerālsekretārs Marks Rite paziņoja, ka Krievija rada draudus visām Eiropas valstīm. Viņš norādīja, ka līdz Hāgai Krievijas raķete var aizlidot dažu minūšu laikā.
Kā raksta “The Guardian”, šāds NATO alianses ģenerālsekretāra paziņojums skanēja preses konferencē Luksemburgā, kur viņš atrodas vizītē. Rite arī pieminēja neseno incidentu ar lidmašīnu, kurā lidoja Urzula fon der Leiena – tās GPS ierīce tika traucēta, un aizdomas krīt uz Krieviju. Pēc viņa teiktā, NATO to uztver nopietni un strādā, lai novērstu hibrīddraudus.
“Es vienmēr esmu ienīdis vārdu “hibrīds”, jo tas skan tik mīlīgi, bet hibrīds nozīmē tieši šo: traucēt komerciālo lidmašīnu darbu ar potenciāli katastrofālām sekām, mēģināt nogalināt lielu uzņēmēju kādā NATO valstī, uzbrukt nacionālajai veselības aprūpes sistēmai Lielbritānijā. Tas nav niecīgs incidents. Tie ir milzīgi incidenti, kam ir milzīga ietekme,” viņš sacīja.
“Nebūsim naivi. Kādu dienu tas var attiekties arī uz Luksemburgu un manu valsti – Nīderlandi. Pašlaik mēs visi esam drošībā. Mēs domājam, ka atrodamies tālu no Krievijas, bet patiesībā mēs esam ļoti tuvu. Un, ņemot vērā, piemēram, jaunākās Krievijas raķešu tehnoloģijas, atšķirība starp Lietuvu frontes līnijā un Luksemburgu, Hāgu vai Madridi ir 5–10 minūtes. Tik ilgs laiks šai raķetei ir nepieciešams, lai sasniegtu šīs Eiropas daļas,” uzsvēra NATO ģenerālsekretārs.
Viņš piebilda, ka visas Eiropas valstis atrodas tiešā Krievijas draudu zonā: “Tagad mēs visi esam austrumu flangā, neatkarīgi no tā, vai dzīvojat Londonā vai Tallinā… nav starpības.”
Pēc Rites teiktā, ilgstošam mieram nepieciešama ne tikai spēcīgāka Ukrainas armija, bet arī “drošības garantijas no Ukrainas draugiem un partneriem – ASV, Eiropas un citām valstīm”.
“Tiek veikts liels darbs, lai, kad Ukraina iesaistīsies šajās divpusējās vai trīspusējās sarunās, tai būtu nelokāma atbalsta sistēma, kas garantēs, ka Krievija ievēros jebkuru noslēgto vienošanos un nekad vairs neapdraudēs Ukrainas teritoriju pēc līguma noslēgšanas,” viņš skaidroja.
Vienlaikus pastāv arī “sliktās ziņas”, sacīja Rite – viss šobrīd ir “agrīnā stadijā”.
Rite piebilda, ka šobrīd galvenā uzmanība tiek pievērsta “diviem virzieniem”: Zelenska un Putina tuvākai saziņai “lai sāktu diskusijas par konflikta risinājumu ceļiem” un Eiropas un ASV vienošanās panākšanai par ilgtermiņa drošības garantijām, kas novērstu Krievijas atkārtotu uzbrukumu Ukrainai.